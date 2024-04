Presidente de Diputados afirma que por economizar no realizan muchas sesiones





23/04/2024 - 16:20:52

Erbol.- Después de las críticas por las pocas sesiones que se han realizado en Diputados esta gestión, el presidente de la Cámara, Israel Huaytari, argumentó que quiere “economizar”, puesto que cada sesión cuesta incluso más de 35 mil bolivianos. Huaytari, que corresponde al ala “arcista”, señaló que en anteriores años se realizaban sesiones sólo para aprobar una transferencia de terreno, pero en su gestión busca ser “estratégico”. “Eso no amerita (sesionar por un proyecto de transferencia de terreno), viendo el gasto. A la Asamblea nos cuesta cada sesión un promedio de 35 mil bolivianos, arriba”, dijo Huaytari. Explicó que en su gestión ha optado por realizar sesiones no sólo por una ley, sino para considerar varios proyectos, llegándose a aprobar hasta 12 en una sola sesión. Para lo que viene, reconoció que este mes van a “flaquear” en cuanto a las sesiones, porque varios diputados son parte de las comisiones que llevan adelante la preselección judicial, además de que hay proyectos que no son relevantes. Opositores acusaron a Huaytari de no querer sesionar, para evitar el tratamiento de los proyectos de Ley 073 y 075, para cesar a los magistrados prorrogados. Al respecto Huaytari, consideró que sería imposible aprobar esas leyes sin consultas de las tres fuerzas de la Asamblea, pero aclaró que de haber acuerdo político tendría que proceder.