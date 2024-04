CRE invertirá casi Bs 600 millones en 2024 para atender demanda eléctrica de Santa Cruz





23/04/2024 - 09:58:57

La Asamblea Ordinaria de Delegados de la Cooperativa Rural de Electrificación, CRE R.L., aprobó el Plan de Inversiones de los próximos cuatro años, donde se destaca para el 2024, la suma de $us 83.455.544 (o su equivalente en Bs 580.850.586). La máxima instancia de la gobernanza de la Distribuidora eléctrica, que se reunió el sábado 13 de abril, dio el visto bueno a los proyectos para la presente gestión que presentó la Gerencia General, al mando de Mario Carmelo Paz Durán, de los que se destacan la ampliación de tres plantas de generación en las provincias, la construcción de una planta fotovoltaica, la culminación de la segunda etapa de la subestación del Parque Industrial de la capital cruceña y la implementación de un nuevo centro de datos. La Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETN, aprobó con antelación el monto y su destino, a través de la Resolución AE Nº 620/2023, tal como lo establece la normativa vigente. Pues, la Ley de Electricidad No. 1604 indica que se debe revisar las inversiones de las distribuidoras eléctricas en cada periodo tarifario, en este caso, corresponde el de 2024 – 2027. En total, CRE R.L. proyecta disponer para el cuadrienio $us 150.469.573, equivalente a Bs 1.047.268.228.



Entre los proyectos de mayor envergadura de 2024, para atender la cada vez más creciente demanda eléctrica de las 14 provincias cruceñas donde CRE R.L. tiene sus operaciones, se destaca la ampliación de la Planta de Generación de Energía Eléctrica Valles, ubicada en Mataral, distante a 170 km de Santa Cruz de la Sierra. Este sistema atiende a las poblaciones de la provincia Vallegrande, Manuel María Caballero y Florida. Asimismo, se hará lo mismo con la Planta de Generación de Energía Eléctrica de Chiquitos, ubicada en la comunidad de Ipiás, distante a 68 km de San José de Chiquitos. Este sistema atiende a los consumidores de la provincia Chiquitos. Y, finalmente, se hará lo propio con la Planta de Generación Eléctrica de Charagua, ubicada en el municipio del mismo nombre, que sustenta los usuarios de la provincia Cordillera.



También sobresale el montaje de un Parque Solar Fotovoltaico capaz de entregar 3 megavatios, MW, de potencia, con capacidad de almacenar 1 MW, en baterías de litio. La planta será instalada en la localidad de Río Seco, distante a 110 km de Santa Cruz de la Sierra, sobre la carretera que une Bolivia con Argentina. La Distribuidora eléctrica prevé que la generadora esté lista para su inauguración antes de fin de año como un regalo para el departamento.



La culminación de la segunda etapa de la Subestación Virgen de Luján, ubicada en el Parque Industrial de Santa Cruz de la Sierra, es otro proyecto estrella de la presente gestión, pues se reemplazará un transformador de 25 megavoltamperios (MVA) que actualmente opera provisionalmente, por dos equipos de 37 MVA, haciendo un total de 37 MVA de carga. Esta potencia de entrega garantiza la demanda de energía eléctrica a todas las fábricas que funcionan en la zona y posibilita la interconexión de las industrias que se autogeneran con gas natural. Además, garantizan la provisión eléctrica para los próximos años en el sector.



Finalmente, entre todos los proyectos de mejora, despunta la implementación de un nuevo centro de datos (data center), que incluye la construcción de un edificio con normas internacionales para este tipo de tecnología, por lo que estará preparado para resistir inundaciones, sismos e incendios. La ubicación de este comando informático se mantendrá en reserva por su importancia estratégica. Se tiene previsto el centro de datos de CRE R.L. sea uno de los mejor equipados de Bolivia, pues alojará todo el soporte técnico que la Distribuidora eléctrica utiliza para sus operaciones comerciales, técnicas y operativas. Dentro del proyecto se prevé que la actual estructura se destine como un centro de procesamiento de datos de contingencia. Esta inversión es necesaria para modernizar los equipos, trabajar con mayor confiabilidad y seguridad, ya que de esta manera se garantiza que ante cualquier eventualidad la operatividad de CRE R.L. se mantenga en funcionamiento.