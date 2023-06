La inteligencia artificial fue responsable de 4 mil despidos en mayo solo en Estados Unidos





22/06/2023 - 18:41:41

Infobae.- En un informe de Challenger, Gray & Christmas reveló que la inteligencia artificial ha generado la pérdida de 4 mil puestos de trabajo durante el mes de mayo en Estados Unidos. Lo que pone en evidencia el crecimiento de esta tecnología en el mercado laboral, afectando ciertas industrias en particular. En la investigación se destaca que las empresas que están adoptando este sistema lo hacen especialmente para automatizar ciertas funciones creativas y administrativas. Durante el mes de mayo de 2023 se despidieron en Estados Unidos un total de 80 mil trabajadores, lo que representa un 20% más que el mes anterior y cuatro veces más que el mismo mes en 2022. De este número, la inteligencia artificial estuvo involucrada en 3.900 salidas, lo que representa un 5% del total de despidos y siendo la séptima razón de la perdida de empleos en el último mes. Según el informe, los motivos que han llevado a las compañías a prescindir de sus empleados para que la IA tome su lugar son la búsqueda por mejorar la eficiencia y reducir costos. Un ejemplo de esta situación es lo que está sucediendo en los medios de comunicación. Hace unas semanas, The Washington Post informó que despidió a dos redactores porque decidieron que ChatGPT tomaría su lugar a un precio más bajo. También se conoció el caso de una marca de productos de salud que utilizó un chatbot para crear un contenido sobre tratamientos para curar trastornos alimentarios y el resultado fueron artículos con dietas erradas que generaron problemas de salud en los usuarios. Otro dato importante de la investigación de Challenger es que el sector tecnológico fue el más afectado en el recorte de personal, con un total de 22.887 despidos en mayo. De esta forma, suma en los cinco primeros meses del año 136.831 salidas, un 2.939% más que los 4.503 recortes anunciados en el mismo periodo del año pasado. Una situación que no sucedía desde 2001, cuando la cifra llegó a 168.395 empleados despedidos en todo el año. La IA también es una oportunidad de empleo A pesar de toda esta situación, expertos como Ben Emons, director de NewEdge Wealth, aseguran que la llegada de la inteligencia artificial a las empresas será la oportunidad para crear nuevos puestos de trabajo y generar retos en las compañías, por lo que se requerirá personal con ese tipo de conocimiento. “Se espera que la IA generativa se convierta en un generador de empleo monstruoso debido a las estimaciones de un mercado de IA de 1,3 billones de dólares que aumentará las ventas y el gasto publicitario para la industria tecnológica”, afirmó.

Te puede interesar: Cuáles son los nuevos empleos que genera la Inteligencia Artificial y qué precauciones se deben tomar Entre las oportunidades de trabajo que se están abriendo gracias a la IA están los analistas de datos y diseñadores de experiencias de usuario personalizadas, por lo que los ingenieros de sistemas son los primeros beneficiados, especialmente en áreas de desarrollo, diseño y mantenimiento. En un segundo escalafón, otros empleos que han surgido con la llegada de la inteligencia artificial a las empresas son: especialista en ética de la IA, consultoría de automatización y especialistas en marketing digital que aprovechen las herramientas actuales.