Las 3 muertes misteriosas, en casos clave, que sacudieron a Bolivia en 127 días





28/05/2023 - 19:05:02

Página Siete.- Un halo de misterio rodea las muertes de los abogados Carlos Alberto Colodro López, que investigaba la quiebra del Banco Fassil y que hace 32 días asumió como interventor; Christopher Balcázar Jiménez, que dirigía la defensa legal del gobernador Luis Fernando Camacho; y Felipe Sandy Rivero, testigo protegido en el caso ABC. Los tres fallecimientos se dieron en los últimos 127 días. López y Balcázar presuntamente se lanzaron al vacío desde edificios donde trabajaban y residían en Santa Cruz. Colodro, de 63 años de edad, era un abogado y auditor financiero chuquisaqueño que el 26 de abril fue nombrado por la Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI) como Interventor del Banco Fassil. El sábado se quedó a trabajar para pagar desde este lunes los sueldos a los exempleados de la exentidad. Los primeros informes indican que aproximadamente a las 20:00, el abogado se lanzó al vacío desde el piso 14 del hotel Ambassador. Los servicios de emergencia llegaron hasta el lugar en la zona Equipetrol junto a unidades policiales para investigar el hecho. Posteriormente, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo confirmó la identidad del fallecido, se trataba de Colodro.

“Al presente tenemos múltiples hipótesis no podemos descartar ninguna, pero no podemos asumir una posición simplista de que habría sido un suicidio”, Jorge Valda, abogado de la familia Colodro. La Policía abrió la investigación y mantiene abiertas diferentes hipótesis. Sin embargo el abogado de la familia Colodro, Jorge Valda, confirmó que la víctima recibió amenazas, que estaba muy presionado y que dudan que se haya suicidado. “En este caso puntual hay muchas preguntas que esclarecer. El doctor Colodro estaba siendo amenazado y se sentía atemorizado. Ahora toda la familia está con mucho temor y eso se tiene que investigar. Al presente tenemos múltiples hipótesis no podemos descartar ninguna, pero no podemos asumir una posición simplista de que habría sido un suicidio”, declaró Valda este domingo antes de ingresar a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Agregó que, según el relato de la esposa de Colodro, el abogado se comunicó con ella a las 17:30 para preguntar por sus hijos para luego indicarle que se verían más tarde. “Hay una rutina, una cotidianidad. Le dijo (a su esposa): ‘Nos vemos más tarde en la casa’. No es una despedida como se entendería de una persona que toma una decisión de quitarse la vida”, complementó Valda para quien Colodro tenía información altamente confidencial “que probablemente ha generado una situación de alto riesgo”. Los primeros dos casos El 20 de enero, Felipe Sandy Rivero, abogado y testigo protegido del caso coimas en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) murió en Miami, Estados Unidos, en un accidente de tránsito, según indicó el 17 de marzo el ministro de Justicia, Iván Lima.

“En este caso puntual hay muchas preguntas que esclarecer, el doctor Colodro estaba siendo amenazado y se sentía atemorizado”, Jorge Valda, abogado de la familia Colodro. El reporte público del deceso de Sandy, publicado por la agencia ANF, no arroja ningún otro detalle respecto a las circunstancias de su muerte. Sandy denunció el caso ABC el año pasado con el apoyo del diputado oficialista Héctor Arce, pero antes exigió garantías y las autoridades del Ministerio Público le otorgaron el estatus de testigo protegido. Sin embargo, pese a las supuestas garantías, recibió amenazas y tuvo que salir del país en busca de refugio en Estados Unidos. En enero pasado, poco antes de morir, el testigo protegido grabó un video donde detalla la secuencia de los hechos sobre el caso que denunció. El registro audiovisual fue revelado la noche del martes 21 de marzo, día en que Lima acusó al fallecido de pertenecer a una red de extorsión que intentó dañar la imagen de la empresa china y del ejecutivo de la ABC, Henry Nina. El segundo caso La noche del 1 de mayo, el abogado Christopher Balcázar Jiménez fue hallado muerto en la zona de Urbarí en Santa Cruz. Presuntamente el jurista, que defendía al gobernador Camacho, cayó desde el piso 11 del edificio donde vivía. El 2 de mayo, el comandante de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, aseguró que apuntar a que Balcázar se suicidó es un poco precipitado. Todo se deberá a los resultados de la investigación que determinará un posible suicidio o un homicidio.