Banco Fassil responde a rumores de supuesta quiebra y asegura que cuenta con $us 4.200 millones en activos





14/03/2023 - 16:09:49

Banco Fassil es regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y los rumores de la supuesta quiebra responden a una “escalada irregular de especulaciones”, por lo que pidió a sus clientes confiar en la entidad y recordó que tiene activos por más de $us 4.200 millones. “Banco Fassil S.A. comunica a sus clientes, usuarios y población en general que desde hace unos días nuestra entidad es objeto de una gran escalada irregular de especulaciones y rumores sobre una supuesta quiebra e intervención por parte de la ASFI”, afirmó en un comunicado oficial. Banco Fassil aclaró que la ASFI no emitió ninguna información sobre una supuesta intervención o quiebra de la financiera, por lo que rechazó las especulaciones que circulan “de manera maliciosa” en redes sociales. La entidad está autorizada y regulada por la ASFI. Tiene una trayectoria de más de 27 años, cuenta con activos superiores a $us 4.200 millones, una cartera crediticia de más de $us 3.000 millones y depósitos mayores a $us 2.600 millones. Las especulaciones “generadas, seguramente, por intereses particulares” no solo perjudican a esta entidad, sino al conjunto del sistema financiero. Ante esta situación hizo la denuncia respectiva, para que las autoridades asuman las acciones competentes. “El desmedido ataque de especulaciones y rumores ha generado una sobrerreacción de cuentahorristas que procuran retirar sus depósitos en nuestros puntos de atención, con el consecuente desabastecimiento de efectivo y saturación de nuestros sistemas físicos y digitales”, explicó. Tras esa aclaración, Banco Fassil pidió disculpas por los inconvenientes ocasionados a causa de los rumores difundidos y afirmó que es una de las “mayores y mejores” entidades del sistema bancario boliviano, que apoya el desarrollo de la micro, pequeña, mediana y grande empresa. Está conformado por al menos 5.500 profesionales que aportan a diario para generar oportunidades a los bolivianos, gracias a la confianza de más de 1.220.000 ahorristas y 90.000 prestatarios. “Convocamos a la población y a nuestros clientes a mantener la confianza en el sistema financiero boliviano y en nuestra entidad, haciendo caso omiso a ataques especulativos que afectan la estabilidad económica de nuestro país”, exhortó.