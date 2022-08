La FIFA decidirá este jueves. El inicio del Mundial de Qatar 2022 podría adelantarse un día





10/08/2022 - 09:13:24

A casi 100 días para el inicio del Mundial de Qatar 2022, y cuando ya parecía que estaba todo listo en materia organizativa, crecen los rumores sobre lo que podría ser un cambio en el calendario deportivo, el cual se confirmaría si todos los miembros del Consejo de la FIFA lo aceptan en la reunión que se llevará a cabo éste jueves. La modificación en cuestión se verá reflejada en lo que respecta al primer día de competencia. El ente que regula el fútbol mundial quiere mantener la tradición de que sea el país anfitrión el que dispute el partido inicial y para ello tendría que adelantar la apertura del certamen al domingo 20 de noviembre. Hasta ahora, el calendario oficial determinaba que el lunes 21 de noviembre iba a llevarse a cabo la ceremonia inicial en el tercer encuentro de la jornada (Correspondiente a Qatar-Ecuador), mientras que el primer duelo iba a ser entre Senegal y Países bajos por el Grupo A. La prensa internacional confirmó la posibilidad de que el Bureau del Consejo de la FIFA (el presidente Gianni Infantino y los presidentes de las seis Confederaciones) aprueben el cambio de fechas en una reunión que se llevará a cabo este jueves 11 de agosto para mantener la tradición. Es así que la ceremonia de apertura pasaría a ser el domingo 20 de noviembre al igual que el primer partido de la competencia, el cual será entre Qatar y Ecuador en el estadio Al Bayt de la ciudad de Jor, a 50 kilómetros de Doha. El horario no trascendió pero se estima que sea por la noche (Cerca de las 21 hs local). Esta modificación, sin embargo, no afectará a las demás selecciones participantes. El 21, se transformaría en el segundo día de competencia y comenzará con el duelo entre Senegal y Países Bajos en el Al Thumama Stadium como estaba pactado. Luego, Inglaterra e Irán en el Jalifa International, y cerrarán la jornada Estados Unidos contra Gales por la noche (a las 21 hs local). Hasta el momento, y a la espera de que se apruebe, o no, la nueva modificación, el calendario oficial estipula que Senegal y Países Bajos (del Grupo A) jugarían el primer partido en el Al Thumama Stadium mientras que los anfitriones lo harían en el tercer turno (desde la 13 horas) en el Al Bayt con la ceremonia incluida. La última vez que un país anfitrión no abrió una cita mundialista fue en el Mundial de Corea Japón 2002. En ese torneo Francia (que había sido campeón de la Copa del Mundo anterior) se estrenó contra Senegal en el primer duelo. Posteriormente, en 2006, el anfitrión Alemania disputó el primer duelo de ese evento ante Costa Rica.