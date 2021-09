Diputado de CC culpa a la Procuraduría por daño de $us 609 millones al Estado y la tilda de inservible





28/09/2021 - 17:41:08

Erbol.- El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) denunció este martes que procesos arbitrales y conciliaciones con empresas transnacionales generaron un daño económico de 609 millones de dólares al Estado boliviano, por lo cual culpó a la Procuraduría General el Estado, a la cual calificó de “inservible”. Pedrazas afirmó que sus datos se basan en información oficial de la Procuraduría. Denunció que los montos pagados por el Estado se deben a lo que calificó de “falsa nacionalización” que realizó Evo Morales, aunque también incluyó el monto erogado por el caso Quiborax, el cual surgió por una anulación de concesiones durante el gobierno de Carlos Mesa pero cuyo resarcimiento se pagó en el periodo del MAS. En su detalle mencionó los siguientes casos: pago de $us65 millones a la Red Eléctrica Internacional, de $us357 millones a Pan American Energy, $us18 millones a Econergy Bolivia, $us240 mil a Carlson Dividend Facility, $us10 millones a The Bolivian Generating Group, $us34 millones a Iberdrola, $us19 milones a Paz Holdings, $us36 millones a Rurelec, $us25 millones a South American Silver y $us42 millones a Quiborax. “Esto nos demuestra, por una parte, que la Procuraduría es una institución inservible, porque si ustedes pueden ver, no ha ganado ningún juicio ni de en arbitraje y tampoco en la conciliación”, dijo Pedrazas. El diputado denunció también que cuando se preguntó a la Procuraduría sobre los montos de contratos a bufetes de abogados, la respuesta fue que dicha información es reservada por cláusula de confidencialidad, en virtud a un Decreto Supremo. Cuestionó que se destine un presupuesto anual de 42 millones de bolivianos a la Procuraduría, considerando –en su criterio- que es una “agencia de pérdida”. “Exigimos al Procurador que cumpla la función que tiene dentro de la institución, que no es la de estar paseando en la Asamblea Legislativa como un experto electoral, no es estar como un gran turista viajando a Miami, no es hacerse al gran historiador defendiendo los símbolos patrios. Su función es recuperar los dineros que su cliente Evo Morales, nos está haciendo pagar a todos los bolivianos. Caso contrario, que se cierre la Procuraduría y se vaya a su casa, así le hará un favor al país”, sostuvo el diputado.