AFP Futuro y Previsión habilitan páginas web para consulta de devolución de aportes





27/09/2021 - 18:15:36

ABI.- Para la comodidad de los beneficiarios, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y Previsión habilitaron páginas digitales para realizar la consulta de devolución total o parcial de aportes. La AFP Futuro de Bolivia puso a disposición la dirección web: https://devoluciones.afp-futuro.com, en la cual el interesado puede consultar si accede o no a la devolución parcial o total de aportes, ingresando su número de cédula de identidad y fecha de nacimiento. "En caso de acceder, se le brindará información acerca del monto de dinero y la fecha a partir de la cual podrá ir a cobrar su devolución directamente en las entidades financieras habilitadas, no requiere apersonarse por nuestras oficinas regionales, ni presentar ninguna solicitud", señala un comunicado de la entidad. Asimismo, habilitó la línea gratuita 800-10-9494 y la aplicación móvil AFP Futuro de Bolivia, mediante las cuales se podrá proporcionar datos personales para saber el acceso o no a la devolución total o parcial de aportes. Por otra parte, la AFP Previsión habilitó la dirección digital: https://online.prevision.com.bo, en la cual el beneficiario también debe introducir su número de cédula de identidad y fecha de nacimiento, para saber si accede o no a la devolución parcial o total de aportes. Ambas entidades habilitaron esos sitios digitales en el marco de la Ley 1392 de Devolución Total o Parcial de Aportes a las AFP, promulgada el 8 de septiembre del presente año por el presidente del Estado, Luis Arce. El 16 de septiembre, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que la devolución de aportes a las AFP iniciará el 5 de octubre de este año, considerando que ya se promulgó el Decreto Supremo (DS) 4582 que reglamenta esa ley. Según Futuro de Bolivia, al acceder a la devolución de aportes, se afectará negativamente el cálculo de la jubilación futura. Si se quiere acceder a una pensión solidaria de vejez o sus derechohabientes a una pensión por muerte derivada de riesgos, deberán reponer el monto retirado más los rendimientos que se hubieran generado, previo al inicio de la solicitud de pensión en la AFP. "Por lo que recomendamos, que esta decisión voluntaria y de carácter personal, sea cuidadosamente analizada, a objeto de no verse perjudicado a futuro usted y su familia", exhorta la entidad.