Gobierno: 59% de la población vacunable ya recibió la primera dosis anticovid y el 45% cuenta con el esquema completo





26/09/2021 - 18:20:02

ABI.- La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, informó este domingo que actualmente, del total de la población vacunable en el país, el 59% ya recibió la primera dosis del inmunizante anticovid y el 45% cuenta con el esquema completo. “Tenemos 13,4 millones de dosis en total, que hemos ido recibiendo (…). Hoy día pensamos en 13 millones, pero yo también pensaba cuando no teníamos ni una, cuando llegamos al Gobierno y no teníamos ni contratos firmados, no habíamos hecho nada. Llegamos al Gobierno, firmamos nuestro primer contrato en diciembre, en enero recibíamos nuestro primer pequeño lote para trabajadores en salud, vacunamos en primera instancia a los médicos”, recordó en entrevista para el programa Las 7 en el 7 de Bolivia TV. Detalló que Tarija registra 71% de cobertura con primera dosis y 58% con pauta completa; Santa Cruz, 64% con primera dosis y 47% con pauta completa; Potosí, 50% con primera dosis y 39% con pauta completa; Pando, 54% con primera dosis y 37% con pauta completa; Oruro, 60% con primera dosis y 48% con pauta completa; La Paz, 54% con primera dosis y 41% con pauta completa; Cochabamba, 60% con primera dosis y 50% con pauta completa; Chuquisaca, 61% con primera dosis y 49% con pauta completa; y Beni, 49% con primera dosis y 33% con pauta completa. Castro dijo que se tuvo un importante impacto en las ciudades capitales, sobre todo en aquellas regiones en las que se establecieron los puntos de vacunación masiva desde el Gobierno central. “La Paz nos ha permitido llegar a un 99 por ciento con primeras dosis, gracias a las acciones del Gobierno central, muy oportunas, que nos han llevado a tener este porcentaje de vacunación con acceso a primera dosis”, sostuvo. También señaló que del total de inmunizantes disponibles en el país se utilizó el 44,3%, por lo que aún hay 6,8 millones de dosis disponibles para el total de la población vacunable. “Señora, señor en la casa, si usted quiere acceder a la inmunidad natural significa que usted se está sometiendo a enfermarse, a infectarse con el coronavirus, significa que usted puede generar un acceso, puede ser que usted necesite terminar en hospitalización, terapias intensivas, cuidados intermedios e inclusive llegar a fallecer, no se arriesgue”, recomendó la autoridad.Crisis: Caja Petrolera Cierra Policonsultorio La Caja Petrolera cerró este lunes el Poloconsultorio de Miraflores en la ciudad de La Paz, en un aparente proceso de ahorro, ya que según voceros no puede seguir pagando alquileres. La protestsa de los pacientes el lunes fue grande, ya que mucha gente acudió temprano a dicho Policonsultorio de la CPS para conseguir una ficha de atención, encontrándose todos los asegurados con que no habrá atención hasta el jueves. Según los asegurados, la decision de cierre fue sin previo aviso por lo que todos los asegurados que requerían atención el lunes se vieron con las puerta cerradas al público. "Muchos nos hemos pedido permiso de nuestros trabajos para encontrarnos con las puertas cerradas", fue la queja generalizada de la gente. El administrador departamentalñ de la CPS, Alberto Tenorio, no pudo ser contactado por la prensa, para conocer las causas del cierre y traslado. Sin embargo, dicen en la CPS que las causas para esta acción se debe a la falta de recursos para seguir cubriendo un alquiler de 2.500 dólares. La gente protesta porque dice que no es posible que una institución tan grande no tenga para habilitar incluso más consultorios y de esa manera evitar las colas que desde las 4 de la madrugada deben hacer los afiliados para conseguir una ficha.