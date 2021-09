Procurador admite que sería un grave error desconocer mandatos de Camacho y Manfred





26/09/2021 - 07:51:43

El Deber.- Los conflictos que se generan en Santa Cruz y Cochabamba con el gobernador Luis Fernando Camacho y el alcalde Manfred Reyes Villa, mantienen al Gobierno en alerta y el Procurador, Wilfredo Chávez considera que los dos casos son similares y deben ser manejados con cuidado desde el punto de vista político. “Sería un grave error desconocer lo que han expresado las urnas en Cochabamba, yo creo que hay que ser, en eso, bastante claros; usted me ha hablado de Camacho en Santa Cruz, efectivamente creo que se aplica la misma regla para eso, aunque tienen diferentes matices”, declaró Chávez al programa Barricada de radio Deseo. La respuesta se generó luego de que le consultaran sobre los conflictos que se pueden generar con la insistencia del juicio a Manfred Reyes Villa en Cochabamba y la intención de citar a Luis Fernando Camacho para que declare en La Paz por el caso de supuesto 'golpe de Estado'. Con respecto a la expresidenta, Jeanine Áñez, manifestó que su caso es distinto porque ya hay cuatro procesos activados en la Asamblea Legislativa y que deben ser resueltos en esa instancia. No mencionó lo que sucede con los exministros de la gestión del Gobierno transitorio, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán. “Veremos qué ocurre en adelante con esos juicios. Yo le puedo decir que en todo caso, la situación de esas personas, por lo menos en lo que hace a la Procuraduría, es una situación que tiene todavía que seguir su curso. No hemos cerrado nada”, afirmó. Los casos La semana que concluye avivó los dos casos porque un juzgado de Cochabamba ratificó el fallo en contra de Reyes Villa y emitió un mandamiento de cumplimiento de condena en contra del alcalde de Cochabamba. Sus partidarios iniciaron una movilización para impedir que sea llevado a la cárcel. Mientras los masistas impulsaban mecanismos para defenestrarlo del cargo. En Santa Cruz, la presión vino desde el informe del GIEI para que se cite a declarar a Luis Fernando Camacho y su padre, José Luis Camacho. Los propios dirigentes del MAS impulsaron distintas estrategias para que la Fiscalía los convoque a declarar ya que son los principales acusados en el memorial de denuncia de la ex diputada masista Lidia Patty. La confrontación subió de intensidad durante los días de aniversario de Santa Cruz, pues el Presidente Luis Arce fue a la inauguración de la feria Expocruz 2021 y lanzó un agresivo discurso insistiendo en el 'golpe de Estado'. En la misma línea se expresó el vicepresidente David Choquehuanca en la sesión de honor del Concejo Municipal. Luego, el viernes 24 de septiembre el gobernador Luis Fernando Camacho, le negó el uso de la palabra al presidente en ejercicio, David Choquehuanca y sus partidarios bajaron la whiphala para izar la bandera del patujú. Finalmente, este sábado se conoció la citación de la fiscalía de La Paz al padre de Camacho. El gabinete jurídico Chávez dijo que estos temas son parte del análisis que hace el gabinete jurídico que a la vez hace de gabinete político del que forman los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo; Defensa, Edmundo Aguilar; el Canciller, Rogelio Mayta; Presidencia, María Nela Prada; Justicia, Iván Lima y eventualmente el Primer Mandatario que convoca a algunos otros ministros para tomar decisiones. De acuerdo con la lectura política de la situación del país, el Procurador General del Estado dijo que el país ha tenido momentos de cierta tranquilidad, pero que con las elecciones subnacionales ha vuelto la política a generar discusión en estos meses. “Tenemos un país con un departamento particularmente en franca oposición que es Santa Cruz con Camacho a la cabeza. Estamos con una marcha que llega a Santa Cruz sin una demanda social, es una marcha política y en consecuencia, quiere generar conflicto”, dijo en otra parte de la entrevista.