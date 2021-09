Nuevo vicerrector de la Uagrm pide solidaridad con Añez y recuerda la lucha de los 21 días





23/09/2021 - 17:12:23

El Deber.- Las primeras palabras del nuevo vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Reinerio Vargas, arrancaron los aplausos de los asistentes al acto de posesión de las nuevas autoridades morenianas. Ante las dudas sobre la orientación que pudieran asumir, Vargas optó por pedir la solidaridad hacia la exmandataria Jeanine Áñez. "Debemos ser solidarios con Áñez", expresó el vicerrector mientras gran parte de los asistentes aplaudía sus palabras. En un breve discurso, Vargas dijo que "también estuve en (la lucha de los) 21 días como muchos decanos, docentes, administrativos y estudiantes" y calificó las movilizaciones como "una lucha principista por la democracia; un ideal que compartí inclaudicablemente". Poco después, el nuevo rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, enfocó su discurso sobre el futuro de la casa de estudios superiores. "Esta institución (la Uagrm) como está actualmente, discúlpenme la franqueza, no le sirve al pueblo. Creo que es el momento de acabar con el adormecimiento. Quiero decir las cosas de frente, no podemos engañarnos. No hay que buscar culpables, hay que volcar la página y mejorar", demandó Cuéllar. El acto se extendió por casi tres horas con la entrega de los nombramientos a un centenar de decanos y jefes de carrera. El coliseo de la Uagrm lucía copado de simpatizantes y militantes del frente Cambio, que postuló a Cuéllar y a Vargas. Al inicio del acto se escucharon algunos abucheos para el vicerrector saliente, Osvaldo Ulloa, que no acudió al acto de posesión, y también para el actual secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local, Daniel Suárez.