Las palabras de amor y respeto que Ben Affleck le dedicó a JLo





20/09/2021 - 19:38:28

Ben Affleck, de 49 años, habló públicamente sobre su novia, Jennifer Lopez, por primera vez desde que reavivaron su romance después de casi 17 años separados. “Estoy asombrado por el efecto de Jennifer en el mundo”, dijo el ganador del Oscar en una entrevista a Adweek publicada el domingo. “Como mucho, como artista, puedo hacer películas que conmuevan a las personas. Jennifer ha inspirado a un grupo masivo de personas a sentir que tienen un asiento en la mesa en este país“, expresó el actor. “Ese es un efecto que pocas personas a lo largo de la historia han tenido, uno que nunca conoceré y que solo puedo apoyar y admirar con respeto”, añadió Affleck haciendo referencia a la gran influencia que tiene la cantante y empresaria en las minorías en EEUU. Affleck continuó elogiando a Lopez, quien es de ascendencia puertorriqueña, por ser un modelo a seguir para las mujeres latinas en la industria del entretenimiento. “Todo lo que puedo decirles es que he visto de primera mano la diferencia que hace la representación porque he visto, una y otra y otra y otra vez, mujeres latinas acercarse a Jennifer y decirle que es un ejemplo como mujer fuerte y como mujer exitosa. Su participación en el mundo empresarial significa mucho para ellas“, señaló. Lopez, de 52 años, y su proyecto filantrópico, Limitless Labs, se asociaron con Goldman Sachs para un programa que beneficiará a 10 mil empresarias latinas y a sus respectivos negocios con especial enfoque en el Bronx, hogar de miles de familias hispanas. Si bien Affleck está claramente orgulloso de su novia por sus diversos proyectos, la cantante de “Jenny From the Block” también siente lo mismo por su novio. Después de asistir al Festival de Cine de Venecia con Affleck a principios de este mes, donde la pareja hizo su gran regreso a la alfombra roja, JLo elogió a su novio en las redes sociales por su nueva película, “The Last Duel”, que está dirigida por Ridley Scott. “¡¡Me lo pasé tan bien!! ¡¡Y estoy muy emocionada de que vean esta película!!”, subtituló JLo un video de su tiempo en Italia. “¡Es el primer guion que Matt (Damon) y Ben escriben junto con Nicole Holofcener desde ‘Good Will Hunting’! ¡¡Y es asombrosa!! La actuación de todo el elenco es fantástica”, compartió la artista en sus perfiles de Instagram y Twitter. Lopez y Affleck comenzaron a salir nuevamente en abril, poco después de que JLo se separara de su prometido Alex Rodríguez tras cuatro años de relación. La pareja estuvo comprometida en 2002, pero se separó en 2004 tras cancelar su boda. Sin embargo, está segunda vez parece ir bien, ya que recientemente fueron vistos buscando una mansión para vivir juntos en Los Ángeles. La pareja también disfruta de muchas salidas familiares. El director de “Argo” tiene tres hijos con su ex esposa Jennifer Garner: Violet, Seraphina y Samuel. En tanto, JLo es madre de Emme y Max, con su ex Marc Anthony. Desde que retomaron su romance, la relación entre ellos se ha consolidado a un ritmo vertiginoso. La cantante y el actor se han vuelto inseparables. En un paso más en su relación, JLo abandonó Miami y se mudó a California para estar cerca de Ben.