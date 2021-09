CC descarta división y prevé que Ferreira reemplace a Barrientos





12/09/2021 - 08:36:01

Página Siete.- Después de la renuncia de la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos a la jefatura de su bancada, parlamentarios de esa sigla niegan que exista una ruptura al interior de la alianza. La dirección nacional de esa organización política evaluará la dimisión, pero se prevé que asuma el cargo la actual subjefa Corina Ferreira. “Hay un directorio nacional que debe analizar la renuncia. Me imagino que en el día nos informarán oficialmente lo que vayan a definir. (…) Es muy probable que se acepte la renuncia porque fue ella (Barrientos) quien la presentó. En caso que se acepte, quedaría yo como jefa de la bancada de CC hasta el mes de noviembre, cuando se vuelva a hacer una elección”, explicó Ferreira. En días pasados circuló la grabación de una sesión de la Cámara Alta. En la misma, Barrientos manifesta que CC tiene más afinidad con el Movimiento Al Socialismo (MAS) que con Creemos. A su vez, critica a los asambleístas nacionales de la sigla opositora cruceña Creemos y expresa su simpatía por el ministro de Justicia, Iván Lima. “Yo le he dicho a usted presidente (Andrónico Rodríguez) mil veces, nosotros (CC) tenemos más coincidencias con ustedes del MAS que con Creemos. Que no nos digan a nosotros que representamos a la vieja élite política, cuando ninguno de estos senadores y senadoras (de Creemos) han sido políticos”, dijo. El video levantó polémica y una serie de críticas contra Comunidad Ciudadana y la senadora cochabambina por parte de algunos políticos y, con mayor énfasis, de usuarios en las plataformas digitales. En un primer momento, Barrientos sostuvo que descontextualizaron sus intervenciones en el hemiciclo. Además acusó a “políticos de extrema derecha” y al MAS de usar el material para dañar la imagen de CC. Diputados y senadores de esa sigla en ese momento manifestaron que fue un lapsus de su colega. También recalcaron que las declaraciones vertidas fueron a título personal. En horas de la noche del viernes la congresista renunció a su cargo de jefa de bancada. “Mi lucha contra el MAS y su autoritarismo es firme, asumo mis errores y por eso he presentado mi renuncia a la jefatura de bancada. Dividirnos es un error, la lucha la hacemos y la sostenemos todos”, sostuvo al momento de hacer conocer su dimisión. Daly Santa María, parlamentaria de Comunidad Ciudadana, detalló que los miembros de la bancada tuvieron una reunión con Andrea Barrientos, después del incidente. En ese encuentro -informó- le ratificaron su apoyo y le dijeron incluso que no era necesario que presente su renuncia a la jefatura de bancada. “Le hemos expresado los senadores nuestro apoyo, aunque también consideramos que ha sido una reacción desmedida de su parte (emitir esas declaraciones), pero no era para renunciar a la jefatura de bancada, no era para tomar una decisión de tal magnitud. La dirección nacional de Comunidad Ciudadana nos hará conocer el resultado del análisis que ha realizado con respecto a la denuncia”, sostuvo. Santa María dejó en claro que Andrea Barrientos continuará en la sigla y apoyará, como lo hizo hasta ahora, “todas las decisiones” que asuma en conjunto la alianza de CC. La senadora por La Paz de la misma sigla, Cecilia Requena, aseguró, por su parte, que los senadores de Comunidad Ciudadana están unidos y que son un cuerpo colectivo. Sin embargo, aclaró que en la alianza se respeta la libertad de expresión y de conciencia de cada uno de sus miembros. “En caso que se acepte la renuncia, quedaría yo como jefa de bancada hasta noviembre, cuando se vuelva a hacer una elección”.

Corina Ferreira “Mi lucha contra el MAS y su autoritarismo es firme, asumo mis errores y por eso he presentado mi renuncia a la jefatura”.

Andrea Barrientos