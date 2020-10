Romero: La posesión de las nuevas autoridades electas será la primera quincena de noviembre





19/10/2020 - 20:32:02

La Paz, (ABI).- El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, ratificó este lunes que la posesión de las nuevas autoridades electas, tanto presidente, vicepresidente y miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, será en el transcurso de la primera quincena de noviembre de este año. "La posesión de las autoridades del poder Ejecutivo y del poder Legislativo se va dar en el transcurso de la primera quincena de noviembre", informó en una conferencia de prensa. Romero explicó que, en este momento, no se puede precisar el día exacto de la posesión de las autoridades, ya que esa fecha está sujeta al cierre oficial y definitivo del cómputo de votos. La autoridad electoral sostuvo que el cierre definitivo de votos depende de ciertos factores, como el cierre del 100% de las mesas de sufragio habilitadas, y si solo una fue anulada, debe repetirse el voto, lo que haría variar la fecha de conclusión definitiva del cómputo. Esos casos son excepcionales, pero están contemplados en la normativa electoral nacional, aclaró. No obstante, dijo que el compromiso de los tribunales electorales departamentales es entregar los resultados finales del cómputo "lo antes posible" y están trabajando de manera muy intensa para cumplir ese objetivo, de manera transparente. "Hay algunos elementos que no sabemos en este momento y que van a tener un impacto sobre la fecha de posesión", agregó. En la madrugada de este lunes, los recuentos no oficiales de dos empresas encuestadoras dieron la victoria en primera vuelta al candidato del MAS, Luis Arce, con el 54% de los votos.