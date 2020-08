Municipio de El Alto recuerda a funerarias que tarifa por sus servicios no deben pasar de los Bs 4.000





11/08/2020 - 14:14:59

El Alto, (ABI).- La directora de Servicios Municipales de El Alto, Alejandra Pérez, recordó el martes a las funerarias de esa urbe, que la tarifa por servicios mortuorios no debe sobrepasar los Bs 4.000, ante denuncias de cobro que sobrepasarían los Bs 10.000 por esos servicios. "De acuerdo a la reunión que se tuvo con la Asociación de Funerarios de El Alto y de La Paz justamente ellos señalaban que ante la compra de indumentaria que ellos estarían comprando para este tema por el COVID su precio no debería exceder los 4.000 bolivianos", dijo a los periodistas. Explicó que se realizan operativos de control a las 71 funerarias legalmente establecidas y registradas en la Dirección de Recaudaciones del municipio alteño, en coordinación con el Viceministerio de Defensa del Consumidor. Según el artículo 23 de la Ley 453, Ley General de Defensa de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores, establece que las prácticas comerciales abusivas como el aprovecharse de la urgencia o necesidad económica de las personas están prohibidas y serán sancionadas por las autoridades competentes, en el marco de la normativa específica. Pérez adelantó que los operativos de control continuarán, en resguardo de la economía de las familias dolientes que perdieron a un familiar, en especial en esta pandemia por el COVID-19. Desde el fin de semana el Ministerio de Justicia mediante el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor realiza operativos de control en todo el país, debido al incremento de precios en esos servicios.