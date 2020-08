El Gobierno responsabiliza a Evo Morales por los bloqueos y pide diálogo antes de intervenir





06/08/2020 - 20:50:16

Cochabamba, (ABI).- El Gobierno responsabilizó al expresidente Evo Morales como el autor intelectual de los bloqueos que han dejado sin oxígeno a los hospitales del país y pidió un diálogo urgente antes de una eventual intervención a cargo de las fuerzas de seguridad. "La orden (de los bloqueos) que ha dado el señor Evo Morales y el señor Arce Catacora a sus dirigentes es para que no pase nada, no pasen medicinas, oxígeno. Es un crimen de lesa humanidad (...). Si no hay un poco de corazón en esta gente, vamos a intervenir los bloqueos en cualquier momento", declaró el ministro de Gobierno, Arturo Murillo en rueda de prensa. Murillo llegó a Cochabamba junto a sus colegas de la Presidencia, Yerko Núñez, de Defensa, Luis Fernando López, y de Trabajo, Óscar Mercado, para poder atender la emergencia provocada por la escasez de oxígeno provocada por los bloqueos. "No podemos permitir que hayan muertos por falta de oxígeno, no podemos permitir que salgan con su gusto estos criminales que quieren que muera gente por falta de oxígeno", dijo Murillo luego de afirmar que la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, también es responsable por trabar una salida al conflicto. Murillo dijo que el problema de la fecha de elecciones debe resolverlo el Tribunal Supremo Electoral, pero dijo que los bloqueos forman parte de una estrategia de Morales para volver al poder mediante la convulsión, no de elecciones. Recordó los episodios del año 2000 en Sacaba en los que según Murillo, Evo Morales, entonces dirigente de las 6 federaciones de cocaleros del Trópico, dio la orden de volcar ambulancias y matar soldados. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguro que "mientras el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez busca salvar vidas, el MAS le quita el oxígeno a los ciudadanos". Núñez denunció que el MAS está interesado en volver al poder y no en defender la vida de los bolivianos. Exigió al Tribunal Supremo Electoral a retomar el diálogo con el MAS a fin de frenar los bloqueos. Le pidió al TSE ser más serio y no estar cambiando fechas de elecciones, responsabilizándolo por las movilizaciones.



"Debió determinarse de manera científica y no de la manera en que se ha hecho", agregó el ministro Núñez. El ministro de Defensa, Fernando López, demandó el apoyo de la ciudadanía para evitar el triunfo de los violentos, pero dejó en claro que se actuaría para preservar la vida de los bolivianos. "Las Fuerzas Armadas harán lo que tengan que hacer, según la Constitución, para lograr la provisión de oxígeno líquido, medicinas y alimentos a las ciudades. Con todo lo que tengamos a nuestro alcance legal", advirtió López. Cerró la conferencia el ministro de trabajo, Oscar Mercado afirmando que "a los cochabambinos no les va a faltar oxígeno, debido a un grupo político que no le interesa sino el poder a como dé lugar". "No vamos a aceptar el chantaje y la manipulación (...) la presidenta nos ha dado un mandato de preservar la vida de los cochabambinos", sostuvo Mercado.