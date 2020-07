Empresarios privados de Cochabamba califican de improvisada la cuarentena mixta y el Sirmes advierte explosión de contagios





12/07/2020 - 09:26:52

Opinión.- El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, calificó de “improvisada” la cuarentena mixta establecida por la Alcaldía de Cochabamba. Por su parte, el representante del Sindicato de Ramas Afines de la Salud Pública (Sirmes), Yury Lazarte, advirtió una “explosión” de contagios a raíz de la flexibilización del confinamiento.



“Ratificamos nuestra observación de que hay una ausencia total de planificación y eso ha quedado demostrado en el documento porque hay demasiadas incoherencias e imprecisiones”, aseguró Bellott.



La cuarentena mixta establece que las personas puedan circular de lunes a jueves, de 6:00 hasta las 15:00. Mientras que, de viernes a domingo, se retoma el confinamiento, pero el servicio de delivery será permitido. Los lunes y miércoles pueden salir los que tengan la terminación par del último dígito de su cédula de identidad; los martes y jueves, es el turno de los que tienen el número impar.



Uno de los puntos que establece la cuarentena mixta es la prohibición de mercados móviles, solo están permitidos los centros de abasto centrales, zonales y ferias, tal como pidieron los dirigentes de los comerciantes. Esta medida fue observada por Bellott, quien asegura que solo se generará más aglomeración. “Para garantizar y cuidar a la población, lo mínimo que se debe hacer es evitar que la gente esté en lugares públicos. Sin embargo, vemos que se prohíben los mercados móviles. Es una barbaridad tener que hacer ese tipo de decisión, toda vez que ahí se está exponiendo a la gente a estar concentrada en lugares únicos”, resaltó. Por su parte, el jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Rubén Castillo, indicó que están analizando cómo realizarán el rastrillaje de casos positivos de COVID-19 ahora que la cuarentena será mixta. Las determinaciones se están tomando en la Sala Situacional.



Explicó que, durante los días previos a tomar la decisión final, ellos recomendaron mantener la cuarentena focalizada, con rastrillaje masivo para controlar los casos. “Lo ideal es mantener una cuarentena rígida para contener cualquier tipo de epidemia, pero ante los problemas sociales que se presentan, difícilmente será aceptado y tampoco será lógico que nosotros nos enfoquemos en eso. Por ello, hemos dado la opción a los municipios de que tomen sus determinaciones, siempre tomando en cuenta la parte de bioseguridad”, afirmó Castillo. La medida fue tomada luego de que el departamento estuviera en cuarentena rígida durante dos semanas. “Es una estrategia que se está tomando para paliar los efectos de esta pandemia. No va a controlar en su totalidad, pero nos dará la oportunidad de responder”, añadió Castillo.



Sin embargo, para Bellott la medida es desacertada. Entre las observaciones, también cuestiona que no se detalle los controles que habrá sobre el uso del barbijo, la implementación de señaléticas y otras medidas de vigilancia. “Se nota una total improvisación. Nos están mostrando que, una vez más, se nos da plena razón para exigir la renuncia de estas autoridades (Alcalde y Gobernadora) porque no están tomando en serio el manejo de la pandemia”, enfatizó. EXPLOSIÓN DE CONTAGIOS

El representante del Sirmes aseguró que la cuarentena rígida no cumplió su efecto y que no se mejoró las condiciones del sistema de salud para atender a los pacientes positivos. “Las autoridades no han tomado las medidas correspondientes (…). Las dos cuarentenas rígidas que se hicieron en el departamento tenían el fin de evitar la propagación de casos y que nosotros podamos prepararnos para afrontar esta emergencia sanitaria. Pero, lamentablemente, estamos concluyendo con este segundo confinamiento y no hemos avanzado mucho”, aseveró Lazarte.



Expresó su preocupación por la medida que tomó el municipio y afirmó que la realidad sanitaria no mejoró. “A partir de esta flexibilización, la situación va a ser mucho más crítica y dramática porque en este momento no hay un solo hospital que tenga una cama, peor, unidades de terapia intensiva, la gente está muriendo pidiendo ayuda”.



Lazarte exhortó a que se considere el colapso de los hospitales y los cementerios, ya que la cuarentena mixta solo empeoraría la realidad que atraviesa Cochabamba. “En muchos de los sectores del departamento, las actividades han sido normales. Por eso, al entrar a una cuarentena mixta, la situación se pondrá mucho más dramática (…) el número de casos va a explosionar”, advirtió.



El Sirmes no fue convocado a la Sala Situacional que evalúa el incremento de los contagios de coronavirus y considera medidas para frenar su avance. “Esta determinación la tomó la Gobernación y la Alcaldía sin hacer los análisis previos”, apuntó Lazarte. RETORNO DE ACTIVIDADES La cuarentena mixta permite el desarrollo de las actividades económicas, tanto en las entidades financieras como el sector productivo y de construcción.



Sin embargo, Bellott aseguró que aún no determinaron si retomarán sus actividades desde el día lunes. Por el momento, están analizando con los demás miembros que conforman la federación. “Nosotros nos vamos a regir en el Decreto 4229 (…). En ausencia de coherencia en las resoluciones que se asume, hay que buscar la referencia mayor”, explicó.



Las medidas aplicadas por Cercado fueron replicadas en Quillacollo, donde también se aplicará la cuarentena mixta, pese a que el municipio se mantiene en riesgo alto. De lunes a jueves se permitirán salidas, de 6:00 hasta las 16:00, y de viernes a domingo se restringirá la circulación de todas las personas que no tengan permisos.



En el caso de Vinto, la cuarentena será rígida. Solo se podrá salir una vez a la semana, según la terminación del número de la cédula de identidad: lunes 0 y 1; martes 2 y 3; miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7; viernes 8 y 9.



El transporte está prohibido dentro del municipio, solo pueden circular los vehículos del servicio interprovincial ya que no tienen la competencia para restringirlo. SEDES INGRESARÁ A K´ARA K´ARA

El director del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba, Yercin Mamani, anunció anoche que, luego de que el conflicto en el ingreso al botadero de K´ara K´ara se solucionara, las brigadas de rastrillaje para encontrar casos de COVID-19 ingresarán a ese sector para cumplir su trabajo.



“Al principio, no estaba contemplada la zona de K´ara K´ara debido a las amenazas que habían de que se iba a rechazar la atención de las brigadas”, indicó Mamani. Añadió que en el acuerdo firmado las personas solicitan que en las brigadas también exista un médico tradicional, por lo tanto, los grupos estarán conformados por: un médico, un voluntario, un policía o militar, y un médico tradicional que la misma población designará.



Hasta el momento, el rastrillaje alcanzó a 10.396 personas, 3.556 familias y 2.780 viviendas. Además, alrededor de 46 personas rechazaron la atención bajo el justificativo de que podían ser contagiados por el personal médico y que estaban poniendo vacunas de otro tipo.

Hasta anoche, en Cochabamba se presentaron 5.014 casos positivos en total, de los que ayer se sumaron 99; y 365 fallecidos, con 19 muertes ocurridas en las últimas 24 horas.