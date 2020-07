Guatemala: Rusia presenta a América Latina su medicamento contra el covid-19





10/07/2020 - 17:51:15

RT.- La Embajada de Rusia en Guatemala junto con el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) han realizado este viernes una presentación del Avifavir, medicamento contra el coronavirus, para América Latina y el Caribe al que acudieron más de 1.000 personas. El Avifavir ha sido utilizado con éxito para tratar a más de 30.000 pacientes en 51 regiones de Rusia, según el fabricante del fármaco. El 30 de mayo, el Avifavir recibió un certificado de registro del Ministerio de Salud de Rusia y se convirtió en el primer medicamento contra el SARS-CoV-2 en el mundo que contiene el ingrediente activo favipiravir. El 3 de junio, el fármaco se incluyó en la lista oficial de pautas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de covid-19 en el país. El Ministerio de Industria y Comercio ruso ya ha recibido solicitudes de suministro de Avifavir por parte de países de la CEI, América Latina, Europa y el sudeste asiático. ¿Qué es el Avifavir? Según las autoridades sanitarias rusas, el medicamento, que se basa en el antiviral favipiravir, "demostró una alta eficiencia" durante la primera etapa de los ensayos clínicos. En los primeros cuatro días de tratamiento, el 65 % de los 40 pacientes que tomaron Avifavir dieron negativo al covid-19 y para el décimo día, el porcentaje de pacientes que dieron negativo aumentó al 90 %. No se trata de una creación totalmente rusa, ya que el favipiravir ya se utilizaba en Japón desde 2014 para tratar la gripe, pero ahora lo pueden fabricar no solo las compañías que contaban con la patente, sino todas las demás, una circunstancia que ha sido aprovechada por los científicos rusos. El fabricante de Avifavir afirma que durante los ensayos clínicos el medicamento demostró su capacidad de interrumpir los mecanismos de replicación del nuevo coronavirus. Sin embargo, la baja cantidad de participantes en la primera etapa de la investigación (60 personas) no es suficiente para hablar sobre una eficacia probada y de momento la investigación sigue su curso. Esta se prolongará hasta finales de este año y se prevé que contará con un total de 390 participantes.