Fallecidos positivos o sospechosos de coronavirus serán cremados en Sucre ante la demora en las pruebas





10/07/2020 - 09:08:30

Correo del Sur.- Las personas fallecidas en los últimos dos días, sean positivas o negativas para coronavirus, serán cremadas porque no pueden quedarse mucho tiempo en los hospitales por la demora de los resultados de laboratorio. Así informó el responsable de tratamiento de cadáveres del Sedes, Douglas Martínez, quien lamentó el conflicto provocado este jueves en el hospital Gastroenterológico de Sucre, donde un grupo de familiares impidió que un cadáver sea cremado. “Por ahora, como en el laboratorio no están saliendo rápido los resultados tenemos que llevar a todos al crematorio, positivos o sospechosos”, aseguró. El funcionario informó que el miércoles había una orden para que una funeraria recoja dos cadáveres del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés (IGBJ), pero los familiares de uno de los fallecidos impidió su traslado para la cremación, incluso intentaron agredir al personal de la funeraria. “Esa dificultad se tuvo ayer en la tarde, al tratar de transportar el cadáver”, sostuvo. Este jueves, estas personas bloquearon el frontis de ese nosocomio, reclamando que se intenta cremar el cuerpo de una mujer de 68 años, sin antes recibir el resultado PCR de coronavirus. DEVOLUCIÓN DE CENIZAS El funcionario también señaló que no hay problemas en la devolución de las cenizas de los fallecidos cuyo examen salió negativo; sin embargo, por protocolo, en el cementerio decidieron esperar 14 días después de la cremación. Explicó que los familiares pueden acudir con su certificado de defunción, los resultados de laboratorio y las cédulas de identidad tanto del fallecido como de la persona que quiere recoger las cenizas. Además, debe llevar una urna para el traslado a un nicho. Afirmó que los trabajadores del Cementerio no son personal de salud y desconocen si la persona que viene a reclamar la devolución de la ceniza es contacto directo o indirecto del fallecido y que en algunos casos, como ocurrió en el Sedes, personas con covid-19 buscan documentos para recuperar las cenizas, sabiendo que deberían estar aisladas hasta cumplir 14 días de cuarentena. “Por el momento, no hemos tenido problemas en la entrega de las cenizas de los fallecidos”, remarcó. Ayer, se conoció que una mujer intentaba recuperar las cenizas de su hijo menor de edad que falleció con anemia y fue cremado como sospechoso de covid-19, pero el resultado de laboratorio dio negativo; la madre reclamaba la devolución. Martínez dijo que no conocía de esa solicitud.