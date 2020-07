Fiscalía de La Paz imputa por terrorismo a exdirigente del MAS por el caso Audio





09/07/2020 - 21:01:38

La Paz, (ABI).- La Fiscalía de La Paz emitió una imputación formal contra la exdirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gladys Meneses por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo por el caso del audio en el que se le oye al expresidente Evo Morales instruir al dirigente cocalero Faustino Yucra cercar las ciudades para que no ingresen alimentos. El jefe de la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Luis Guarachi informó que Meneses se comunicó con el exmandatario en reiteradas ocasiones, durante la crisis política de noviembre de 2019. "Esta persona tuvo contacto con el expresidente Evo Morales durante los días que se han producido los conflictos en nuestro país, también estuvo presente en los lugares donde se han quemado los predios policiales", explicó la autoridad policial a los periodistas. Guarachi explicó que la exdirigente fue aprehendida en la población de Sacaba, en Cochabamba tras varios de días de seguimiento. Morales, quien había abandonado el país el 12 de noviembre tras renunciar al cargo, le pidió a Yucra mantener las movilizaciones activas para, según dijo, mantener "un combate" contra el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez. "Que no entre comida a la ciudad, vamos a bloquear (con un) cerco de verdad", se le oye al expresidente en ese registro de audio. La renuncia de Morales se dio luego que los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) no pudieron avalar los resultados de las elecciones de octubre de 2019 porque hallaron evidencia de "manipulación dolosa" en la transmisión de datos. De hecho, poco antes de abandonar territorio nacional, el 12 de noviembre de 2019, el propio Morales convocó a otras elecciones y destituyó a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Las instrucciones que se oyen en el registro de audio que avaló la Fiscalía se dieron desde México, el primer destino que eligió el exgobernante tras salir de Bolivia Otros convocados Por otra parte, Guarachi señaló que existen unas 18 personas que están siendo investigadas, entre ellos están exdirigentes y exautoridades del Gobierno de Morales. Según la nómina de las personas que fueron imputadas por la Fiscalía de La Paz, está el exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana; de Justicia, Héctor Arce Zaconeta que se encuentran refugiados en la residencia de la Embajada de México. A la vez señala al ex viceministro, José Luis Quiroga, José Luis Quiroz Valles. El dirigente cocalero, Andrónico Rodríguez, Grover García, Feliciano Vegamonte Vergara, Andrés García, Max Romero, Benito Céspedes, Humberto Sánchez y otros. Hasta el momento existen seis personas imputadas: Evo Morales, su exjefa de gabinete, Patricia Hermosa; Hernán Soliz Morales, quien es un pariente del expresidente; los dos acusados de la familia Yucra y Gladys Meneses.