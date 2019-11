Canciller de nuevo presidente argentino pide elecciones adelantadas en Venezuela







02/11/2019 - 20:55:46

Perfil.- El exgobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá, en una entrevista que le concedió al programa La Mirada Despierta, aseguró que en Venezuela es necesario que se realicen elecciones adelantadas y controladas por todos los países de Sudamérica o por todos aquellos que se convenga que quieren seguir lo que pasa.



Una nota publicada por Perfil, destacó que Solá consideró además que "la solución no debe ser militar, para nada" y que "hay que fomentar negociaciones con Maduro". Ante la consulta respecto a Brasil, indicó que van a intentar todos los caminos de establecimiento de una relación absolutamente normal y si es posible cercana, “porque Brasil es muy cercano para todos nosotros. Y nosotros lo somos para millones de brasileños también", indicó.



Al ser cuestionado sobre su posible nombramiento como canciller indicó que, “no está anunciado todavía el tema. No puedo confirmar eso hasta que no lo diga el Presidente. Me estoy acostumbrando a la idea de a poco. Es un desafío fuerte si así ocurre. A esta altura me preocupa más el país que el lugar donde me toque estar", expresó.