EE.UU. y El Salvador anuncian extensión del permiso de trabajo para amparados por TPS







28/10/2019 - 21:05:19

VOA.- Estados Unidos concederá a los salvadoreños en Estados Unidos que estén amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) una extensión para permanecer y trabajar legalmente en el país hasta enero del 2021, según anunció el lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés.



El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio la noticia a través de su cuenta de Twitter en la mañana, con un video junto al embajador de EE.UU. en el país, en donde llamaban a la medida una extensión del TPS a los 250 mil salvadoreños que tienen este estatus.



Sin embargo, la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) aclaró que no se trata de una extensión del TPS, sino de la extensión del periodo de validez del permiso de trabajo mientras los amparados con el Estatus de Protección Temporal se preparan para regresar a su país de origen.



Ken Cuccinelli, director interino del USCIS, dijo en su cuenta de Twitter que: "los permisos de trabajo para los salvadoreños se extenderán por un año después de la resolución del litigio para un período de terminación ordenado".



Según DHS, además de la extensión hasta el 2021, los beneficiarios del TPS de El Salvador también van a recibir "365 días adicionales" después de que se resuelvan las demandas relacionadas con el TPS para "volver a su país de origen".



Interpretaciones encontradas



Mientras DHS no ha aclarado qué significan estos meses adicionales ligados a la decisión de la corte, la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador afirmó que se trata de un año adicional al extensión hasta el 2021.



"Independientemente de cuando termine [el proceso judicial] tenemos un año más y la fecha para los salvadoreños es el 2022.", dijo Alexandra Hill en una conferencia de prensa en Washington D.C.



Hill, quien se reunió el lunes con funcionarios Cuccinelli y el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, también dijo que la pregunta sobre si la medida se trataba de una extensión del TPS o no era un tecnicismo.



"En el estado en que se encuentra ahora la política en EE.UU no creo que sea lo mas favorable decir que extendieron el TPS. Son tecnicismos.", dijo la canciller a periodistas.



"Pero si los salvadoreños mantienen su estatus legal, pueden seguir trabajando, pueden seguir manejando, van a seguir pagando impuestos, ¿cómo le llamas a eso?", añadió.



Otro punto en el que la visión de EE.UU. y la de El Salvador sobre lo firmado discrepan es qué significa que se haya alargado la permanencia de los salvadoreños en el país.



Para la canciller, la extensión es tiempo que ganan el gobierno salvadoreño y la diáspora para "encontrar una solución permanente de residencia o ciudadanía" para los beneficiarios del TPS.



Mientras tanto, DHS se enfocó en el carácter temporal del TPS. "El objetivo de la administración es crear un proceso responsable y ordenado para repatriar a los salvadoreños y ayudarlos a volver a su hogar", dijo DHS en un comunicado.



El TPS es un estatus humanitario que se concede a los ciudadanos de algunos países que pasan por una dificultades extremas, como un conflicto armado o un desastre natural.



El Salvador entró al programa en marzo del 2001, después de que una serie de terremotos golpeara al país. Los salvadoreños que se encontraban en EE.UU. al momento pudieron aplicar para el TPS.



Para los salvadoreños en EE.UU., a pesar del anuncio del lunes, su futuro en el país no es claro.



"Hay mucha incertidumbre sobre lo que podría pasar", dijo a la VOA Erik Villalobos, activista cuyos padres son beneficiarios del TPS. "No sabemos qué va a pasar después del 2020, quién va a ser presidente".



Otros puntos del acuerdo



EE.UU. y El Salvador también se firmaron tratados en materia de intercambio de información, seguridad de fronteras y aviación, y diplomacia internacional.



Entre ellos destaca el "Acuerdo de seguridad fronteriza", en el que EE.UU se compromete a desplegar funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fonteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para asesorar y guiar a sus contrapartes salvadoreñas en investigaciones criminales y contra el tráfico humano y de drogas.



También acordaron un Acuerdo del Programa de intercambio de datos biométricos que amplía la recopilación de datos biométricos y el intercambio de información.