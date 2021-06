Periodistas en Santa Cru denuncian indolencia de sus medios en la pandemia







23/06/2021 - 19:55:57



Un estudio socioeconómico realizado entre la Asociación de Periodistas de Santa Cruz y la empresa cementera ITACAMBA, reveló que de 74 periodistas encuestados, el 54,1% reveló haber contraído el Virus Covid19 en el ejercicio profesional y se quejaron de indolencia de los medios de comunicación formales donde trabajan por no tener adecuadas medidas de bioseguridad, en un sondeo en el que también expresaron su preocupación por la injerencia política y económica a la libertad de expresión y en el que pidieron también capacitación en temas digitales.



El estudio se efectuó entre el 7 y 22 de mayo de los corrientes mientras vivimos la tercera ola que en Santa Cruz ha cobrado la vida de 38 informadores, explicó el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, a tiempo de invitar a todos a reflexionar sobre la importancia de la vida, en el marco de un dato también importante, pues los encuestados colocaron en nivel 8 de 10 puntos, la pasión que tienen por el oficio.

Del total de los encuestados El 19% considera que la empresa donde ellos trabajan han tenido una respuesta “adecuada” a las necesidades de la Pandemia, pero el 46% la califica como “no adecuada” y hay criterios en el sentido que en algunos medios les dicen que se las arreglen como puedan.



El estudio reveló que el 56,8% tiene seguro de salud. 33,78% es seguro social, y el 22,97 lo pagan de manera privada y por ello entre las sugerencias pidieron seguro de salud, seguro de vida y capacitación.



Sobre el ejercicio del periodismo, la media de satisfacción es de 8 sobre 10 puntos. Esta satisfacción se debe porque les gusta el trabajo y sienten pasión por ella.

Las razones de insatisfacción es debido a que consideran que no se respeta al periodista y la falta de condiciones laborales, además de las garantía jurídicas y falta de garantías a la libertad de expresión y también se quejaron por la injerencia política y de los grupos de poder económicos que ejercen sobre los dueños de los medios de comunicación.



Asimismo la mayoría trabajan en la televisión tradicional en un 23 por ciento y un 21 por ciento en redes sociales frente a un 18 por ciento que ejerce en periódicos tradicionales y on line.



Sobre el nivel de formación de los periodistas, el 74% de los encuestados dijo tener una formación profesional finalizada. Un 5,4% no terminó la universidad y un 9,5% terminó pero no defendió, eso significa que el 89,22% tiene algún grado de formación universitaria y un 85% trabaja en periodismo y el resto en Comunicación Corporativa o productor.



Entre las sugerencias expresadas los informadores pidieron cursos en manejo de redes sociales, Tecnología digital en un 47 por ciento y Especialización en periodismo en un 27 por ciento.



Otro de los pedidos fue incremento salarial pues el promedio de ingresos es de Bs. 838,00, teniendo una necesidad de ingresos de Bs. 8.479, siendo el máximo monto encontrado Bs. 18.000, un 24 por ciento gana entre 3 a 5 mil bolivianos.



Entre los datos complementarios se observô que un 60.6 por ciento de los encuestados son hombres y 39.4 de mujeres y pocos periodistas jóvenes, pues un y un 36 por ciento tienen 40 a 55 años, sumados a un 20.6 por ciento que son periodistas que tienen entre 36 a 40 años y un 23 por ciento que respondieron tener entre 16 a 20 años de antiguedad, el porcentaje mas alto.



El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez agradeció la cooperación de la empresa cementera Itacamba a la cabeza de Edwin Ríos y Marcos Zarate y a Elena Hurtado de la empresa consultora Multicom por cooperar en la realización de ese estudio que de ahí en adelante permitirá desarrollar una serie de políticas destinadas a la búsqueda del bienestar de los informadores y a la defensa de sus derechos y garantías laborales y constitucionales.

Para llevar a cabo este proyecto, la Unidad de Investigación y Análisis de MulticomHBP encuestó a 74 periodistas del departamento, quienes fueron consultados acerca de su percepción con respecto a la realidad social y económica de su sector profesional.



Los resultados de la encuesta fueron presentados por Elena Hurtado, directora general de MulticomHBP y comentados por el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz Roberto Herrera,durante un conversatorio que contó con la presencia de sus afiliados.