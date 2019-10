Martin Scorsese dice que las películas de Marvel no se pueden considerar cine





07/10/2019 - 20:09:01

Gizmodo.- El legendario director Martin Scorsese acaba de cometer lo que la mayoría de los fans de Marvel considerarían una herejía. Scorsese recientemente admitió que intentó ver las películas de superhéroes alguna vez, pero que no le hicieron gracia.





En una entrevista con Empire esta semana para promocionar su nueva película, The Irishman, Scorsese dijo que no considera que las películas de Marvel sean cine de verdad. Sus comentarios provocaron una reacción de James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia, que afirmó que le entristeció saber que uno de sus directores favoritos estaba juzgando a sus películas.



“Honestamente, aunque están muy bien hechas [las películas de Marvel] y aunque los actores están haciendo lo mejor que pueden hacer bajo las circunstancias, pienso que son parecidas a parques temáticos”, comentó Scorsese. “No es cine en el cual seres humanos intentan trasmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano”.



En respuesta a Scorsese, Gunn dijo que recordaba cuando las personas pidieron que se lanzara un boicot de una película de Scorsese, La última tentación de Cristo, en 1988. Gunn afirmó que él mismo estaba indignado cuando los críticos se manifestaron sin ver la película, y que le provocaba tristeza el hecho de que Scorsese estaba juzgando sus películas de la misma forma.



“No estoy diciendo que el fanatismo religioso es igual que [una persona que] no le gusta mis películas, ni que esté en la misma categoría. Lo que quiero decir es que no me gusta que las personas juzguen cosas sin verlas, ya sea una película de Cristo o un género”, dijo el director de Marvel.



Sin embargo, Gunn recalcó que siempre amaría a Scorsese y que siempre estaría agradecido por su contribución al cine. El director añadió que estaba emocionado para ver The Irishman, que se estrenará el 1 de noviembre en cines y el 27 de noviembre en Netflix.