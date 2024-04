Pacto de Unidad arcista ratifica congreso del MAS en El Alto pese a observaciones del TSE





29/04/2024 - 19:53:38

El Pacto de Unidad, que aglutina a organizaciones sociales, ratificó la realización del congreso del MAS-IPSP del 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto, y anunció “determinaciones” frente a la nueva observación que realizó la Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la supervisión del congreso. La postura la expresó el secretario general de Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Mario Seña, luego que se conociera que la Secretaría de Cámara del TSE hizo observaciones a la solicitud que presentó el Pacto de Unidad para supervisar el congreso en la ciudad de El Alto. Se observó que la solicitud de supervisión no fue presentada por los delegados políticos del MAS-IPSP Diego Jiménez Guachalla y Nelvin Siñani Condori, y que no se lo hizo dentro del plazo de 15 días de “anticipación a la realización de la elección de la nueva dirigencia”. Además, observó que la solicitud no cumple con el artículo 7 del Reglamento de Supervisión a Organizaciones Políticas, que ordena contar con un reglamento para el desarrollo del evento, la publicación de la convocatoria en un medio de comunicación con al menos 15 días de anticipación, donde se especifique la fecha, requisitos de participación según Estatuto Orgánico, requisitos para la postulación de cargos a elegir, modalidad de elección, entre otros. De igual manera, la Secretaría de Cámara indicó que la convocatoria no acredita el cumplimiento del artículo 13 del Estatuto Orgánico del MAS-IPSP que dispone que el “Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada (2) años, será convocado públicamente, con un plazo máximo de noventa (90) días y un mínimo de sesenta (60) días antes de su realización, por la Dirección Nacional del MAS.IPSP de acuerdo a temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”. En ese proceso también se debía considerar lo dispuesto por las Resoluciones TSE-RSP-ADM 343/2023 del 31 de octubre de 2023, TSE-RSP-ADM 392/2023 del 12 de diciembre de 2023 y TSE-RSP ADM 122/2024 del 26 de marzo de 2024, y la Resolución Constitucional 273/2023 de 11 de diciembre de 2023 y el Auto de 20 de marzo de 2024 emitidas por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que obligan a la dirección nacional a consensuar la convocatoria con las organizaciones sociales integrantes del Pacto de Unidad. Seña afirmó que las observaciones realizadas por el TSE serán enmendadas hasta este martes y confirmó la realización del congreso, pero también cuestionó “el análisis demasiado superficial” de la Secretaría de Cámara y la poca seriedad del ente electoral porque, afirmó, se “cumplió con todo lo exigido”. “Lamentablemente tienen un análisis demasiado superficial, aquí hay una claridad: la dirección nacional y el Tribunal Supremo Electoral, quieren proscribir al Instrumento Político”, denunció. Ante ese escenario, Seña adelantó que todas las organizaciones sociales asumirán una postura y “lo que decidan, lo que determinen, se acatará”. “Nosotros no somos quiénes para decir qué (acciones) vamos a tomar, pero si somos vulnerados en nuestros derechos políticos, derechos de los pueblos indígenas, de hecho, se van a asumir algunas responsabilidades y determinaciones que espero, después, no se arrepientan”, advirtió en declaraciones a radio Panamericana. Al respecto, el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi afirmó que el Tribunal Electoral no tiene la intención de proscribir a ninguna organización política, sino que éstas cumplan con sus estatutos internos y la ley. En el caso del MAS, explicó que “hay un círculo vicioso de incumplimiento” de su artículo 13 de su estatuto, que ordena que la convocatoria a congreso debe emitirse previo consenso entre la dirección nacional del MAS y las organizaciones sociales fundadoras. Enfatizó, además, que deben firmar la convocatoria los 14 integrantes de la Dirección Nacional del MAS y no solo una parte, como sucedió en el caso del Pacto de Unidad y en la solicitud que hicieron los seguidores de Evo Morales para supervisar el congreso que éste convocó para el 10 de julio en Villa Tunari.