Arce apuesta al congreso del MAS en el El Alto donde dice que se mostrará la verdadera fuerza





27/04/2024 - 21:26:47

Durante la inauguración del congreso departamental del MAS en Tarija, el presidente Luis Arce perfiló que el congreso del MAS de El Alto mostrará “la verdadera fuerza del pueblo organizado” y reafirmó que no le amedrentan las críticas y amenazas “porque sabemos que el pueblo está detrás, acompañándonos en este camino a la victoria”. Arce participó este sábado en la ciudad de Tarija de la inauguración del congreso departamental del MAS, que se da a pocos días del congreso nacional convocado del 3 al 5 de mayo en la ciudad de El Alto, para renovar a la dirigencia nacional en cumplimiento y conminatoria a la disposición del Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Han convocado a nuestras organizaciones sociales matrices a nivel nacional en la ciudad del Alto, donde estamos seguros que vamos a demostrar a las verdaderas organizaciones y a la verdadera fuerza del pueblo organizado en las organizaciones sociales, y recuperar el instrumento político”, afirmó en medio de vítores “¡Lucho no estás solo!” El Pacto de Unidad convocó al congreso nacional en El Alto e invitó en varias ocasiones, sin resultados, al expresidente Evo Morales a participar del encuentro político. Morales desoyó la invitación y, por el contrario, decidió llamar a otro congreso para el 10 de julio en Villa Tunari, en la región del Chapare. Ante una multitudinaria concentración partidaria del MAS de Santa Cruz, Arce ya había asegurado el viernes que estaba dispuesto a pagar el precio para recuperar el Instrumento Político a favor de las organizaciones sociales y avanzar en la construcción del poder popular. “Han tratado de dividir a nuestras organizaciones sociales y de mellar dignidades de cada uno de nosotros; no importa, es un precio que estamos dispuestos a incurrir con tal de recuperar el Instrumento Político para las organizaciones sociales y avanzar en la construcción del poder popular”, afirmó en el Ampliado Extraordinario del MAS-IPSP cruceño. No solo reafirmó este sábado que el MAS-IPSP es de propiedad de las organizaciones sociales y no de una persona, sino también la particularidad del instrumento político de sumar a diferentes organizaciones del campo y de la ciudad. “No vamos a retroceder, no nos amedrentan sus críticas, sus amenazas, no nos amedrenta nada porque sabemos que el pueblo está detrás, acompañándonos en este camino a la victoria”, aseguró el presidente al destacar el trabajo coordinado con las organizaciones sociales. Morales se declaró opositar a la actual administración de gobierno y en esa lógica los legisladores que responden a su línea atacan al Gobierno. El diputado evista Héctor Arce advirtió, por ejemplo: “No va a haber un hueco donde se metan y no los podamos ubicar, no va a haber piedras o debajo de piedras donde se puedan esconder, porque los vamos a hallar y los vamos a perseguir a todos ustedes, hasta en el infierno para que respondan sobre las atrocidades que están cometiendo contra el pueblo boliviano”.