La verdad detrás de la serie número uno en Netflix que te dejará sin palabras





23/04/2024 - 20:46:20

Infobae.- Bebé reno (Baby Reindeer) es una de las series más impactantes que se estrenaron en Netflix. No solo por el relato real de lo que le sucedió a Richard Gadd (quien a su vez es el actor central de la historia y su propio guionista) sino por los giros que tiene en los seis capítulos. Y una pregunta aterradora queda flotando en el aire¿ es posible que algún aspecto de nuestra personalidad atraiga a personas acosadoras? Estos desafíos y otros tantos, como el abuso, la necesidad de ser reconocido por el otro y el acoso en sí mismo, son las claves para entender este entramado psicológico que plantea Bebé reno. En un emocionante giro de eventos narrativos, Richard Gadd ha llevado su experiencia personal de acoso hasta las pantallas con la exitosa miniserie de Netflix, Bebé reno. La obra, que comenzó como un monólogo en el escenario londinense antes de adaptarse a la televisión, explora las dinámicas de un acoso implacable a través de la óptica de Gadd, quien sufrió en carne propia el asedio de una admiradora obsesiva. Según reveló en una entrevista con The Guardian, esta situación fue una verdadera pesadilla que duró dos años, destacando la complejidad y la peligrosidad que el acoso puede asumir en tiempos modernos. Bebé reno no solo ha dominado las listas de popularidad en la plataforma, sino que también ha suscitado diálogos críticos sobre el acoso, la salud mental y la influencia desmesurada de la tecnología en las relaciones interpersonales. Gadd, quien inicialmente plasmó su calvario en el teatro, ha recibido elogios por su valentía al compartir una historia tan personal y por la sensibilidad con la que maneja el tema del acoso. La serie aborda sin titubeos la persecución sufrida por Gadd tras un inocente gesto de bondad hacia una mujer en un pub, un incidente que desencadenó un acoso sistemático y desquiciado. Según The Guardian, la acosadora de Gadd, rebautizada como Martha en la serie, le envió más de 41 mil correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz y numerosas cartas, entre otros métodos de acoso que alteraron profundamente la vida del actor y guionista. “Me estaban regañando por acosar a la policía por haber sido acosado”, expresó Gadd sobre la ironía y la frustración de buscar ayuda en un sistema que parecía más dispuesto a cuestionarlo que a defenderlo. Esta experiencia resalta el desafío de las víctimas de acoso para ser tomadas en serio y la necesidad de reformas sistémicas que aseguren su protección y bienestar. La factura narrativa de Bebé reno también pone de relieve cómo el acoso se extendió a los seres queridos de Gadd, incluidos sus padres y su pareja de entonces, revelando la capacidad desestabilizadora que el acoso tiene no solo para la víctima directa sino para su entorno más cercano. “Casi podía cortar una línea, con cuchillo y tenedor, a través de mi ansiedad”, recordó, destacando el intenso impacto emocional del acoso en su vida. En el lado más humano y complicado de esta historia, Gadd expresa su empatía hacia su acosadora, subrayando la necesidad de entender el acoso como un reflejo de problemas más profundos de salud mental. “Sería injusto decir que ella era una persona horrible y yo una víctima”, afirmó, señalando la delicada línea entre condenar el acoso y comprender la complejidad humana detrás de estos actos. El elenco lo completan Jessica Gunning como la acosadora Martha, Nava Mau como Teri la novia del protagonista, entre otros. La serie Bebé reno y la historia de Richard Gadd nos obligan a confrontar realidades incómodas sobre el acoso, pero también brindan una oportunidad para la reflexión y el cambio. En palabras del propio Gadd, compartir su historia fue tanto una necesidad personal como un deseo de sensibilizar al público sobre un tema que a menudo se discute en silencio. No dejes de ver esta ficción que encuentras en el catálogo de Netflix.