Taylor Swift impulsó el turismo de una pequeña ciudad de Florida al mencionarla en su nueva canción





23/04/2024 - 20:22:14

Infobae.- El reciente lanzamiento del álbum “Tortured Poets Department” de Taylor Swift, ha vuelto a situar a Destin, una pequeña ciudad costera de Florida, en el centro de la atención mediática gracias a la canción “Florida!!!”, en la cual la artista nombra específicamente esta localidad. El efecto inmediato de la mención de Swift fue un aumento considerable en el interés por Destin, conocida por sus aguas verde esmeralda y playas de arena blanca. Este fenómeno no es exclusivo de este lanzamiento, pero sí resalta la poderosa influencia que figuras públicas como Swift pueden ejercer sobre la percepción y la atracción turística hacia ciertos destinos, según el medio WJHG. Jennifer Adams, directora de turismo de Destin-Fort Walton Beach, expresó a NewsChannel 7 la emoción y el agradecimiento por la mención en la canción de Swift, destacando que no es la primera vez que artistas eligen Destin para inspirarse, grabar o simplemente visitar. Adams también señaló un aumento significativo en las búsquedas y el tráfico en el sitio web oficial de turismo de Destin desde el lanzamiento del álbum, lo que sugiere un potencial incremento en las visitas a la ciudad, de acuerdo con información de WJHG. Pese a las perspectivas positivas de las autoridades turísticas, algunos residentes locales expresaron su preocupación a NewsChannel 7, sobre el impacto que el aumento del turismo podría tener en la ya de por sí congestionada infraestructura vial de la ciudad. La preocupación radica en cómo el incremento de visitantes afectará la movilidad y el día a día en Destin, una ciudad que ya enfrenta desafíos derivados de su popularidad, según información de WJHG.

Por otro lado, reportes de Reportur indican que el sector turístico de Destin ya se prepara para capitalizar el llamado “efecto Taylor”, con operadores turísticos y hoteleros anticipando un aumento en las reservas y visitas. Erin Maloney, gerente general de Club Wyndham Beach Street Cottages, se refirió a Destin como uno de los mejores destinos de playa del país, sugiriendo que la mención de Swift podría contribuir a un reconocimiento aún mayor de sus atractivos naturales. El alcalde de Destin, Bobby Wagner, señaló que si bien el aumento de turismo genera desafíos, también presenta oportunidades para la economía local. Wagner enfatizó la importancia de encontrar un equilibrio entre recibir a los visitantes y mantener la calidad de vida de los residentes. Además, hizo un llamado a considerar visitas durante otras épocas del año y no solo en verano, destacando que la playa de Destin está abierta todo el año, según información de Reportur. En términos de impacto económico, la gira “The Eras Tour” de Taylor Swift, según informes citados por Costar y mencionados por Reportur, generó USD 208 millones en ingresos para hoteles en 20 ciudades de Estados Unidos a partir de 53 conciertos, ejemplificando el considerable efecto económico que la artista puede tener en los lugares que menciona o con los que se asocia. Este fenómeno resalta cómo la cultura pop y las celebridades tienen el poder de influir en las decisiones de viaje y en la economía de los destinos turísticos, un factor que las ciudades como Destin deben considerar y gestionar tanto para capitalizar las oportunidades como para mitigar posibles impactos negativos.