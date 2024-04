Bruce Willis regalaba dinero al equipo técnico de Armageddon: Era muy generoso





23/04/2024 - 20:05:21

Infobae.- Durante la filmación de Armageddon, la exitosa película de 1998 que se convirtió en un fenómeno global, Bruce Willis, uno de sus protagonistas, demostró que no había perdido su generosidad a pesar de su estatus de estrella de Hollywood. Según una entrevista reciente de People con el famoso productor Jerry Bruckheimer, Willis tenía la costumbre de realizar donaciones económicas al equipo técnico cada semana. “Él es un gran hombre”, dijo el ejecutivo al recordar la anécdota. “Era muy generoso con el equipo. Ellos hacían sorteos de dinero y él lanzaba un montón de billetes al sombrero”, explicó. “Así el personal se llevaba algo de efectivo extra al final de la semana, quien sea que ganara”. El mencionado filme, Armageddon, narra la historia de un grupo de perforadores petrolíferos que son entrenados por la NASA y enviados al espacio con una misión crítica: aterrizar en un asteroide que se dirige a la Tierra y colocar un explosivo nuclear en su núcleo para evitar una catástrofe global. Fue dirigida por Michael Bay y protagonizada, además de por Willis, por Liv Tyler, Ben Affleck, Billy Bob Thornton y Owen Wilson. La película se convirtió en un clásico de la época por su despliegue visual y efectos especiales, y además fue bien recibida por el público debido a la química entre sus protagonistas y la emotiva narrativa. La anécdota que contó Bruckheimer a la revista estadounidense revela el carácter afable y compasivo de Willis, quien, lejos de limitar su participación a lo puramente artístico, buscaba activamente mejorar el bienestar de aquellos con quienes trabajaba. El ambiente de trabajo era, naturalmente, mucho más positivo y solidario. Según el productor, Willis era percibido como un amigo y un compañero generoso, que siempre estaba dispuesto a ayudar y aportar.

La situación actual de Willis En los últimos años, la vida del emblemático actor ha tomado un giro dramático. En 2022, su familia anunció que se retiraría de la actuación debido a un diagnóstico de afasia, una condición que afecta la capacidad de comunicación. Más recientemente, se reveló que esta enfermedad es resultado de una demencia frontotemporal, lo que complicó aún más su estado de salud. En medio de estos reveses, Willis, de 69 años, es frecuentemente elogiado por parte de sus colegas, quienes destacan su legado tanto en el cine como en las acciones individuales que lo definen fuera de la pantalla. En mayo pasado, Arnold Schwarzenegger lo describió como un ser “fantástico” y una “estrella” que ha trascendido en la industria cinematográfica. “Entiendo que, dadas sus circunstancias de salud, tuviera que retirarse. Pero en general, ya sabes, nunca nos retiramos realmente. Los héroes de acción, se recargan”, expresó sobre su amigo, vía CinemaBlend. El pasado 18 de abril, las estrellas de Pulp Fiction, otra película destacada que contó con la participación de Bruce Willis, se reunieron en el Teatro Chino TCL de Hollywood para celebrar el 30° aniversario del filme. En representación de Bruce, acudió su esposa Emma Hemming Willis y su hija Tallulah Willis. John Travolta aprovechó la ocasión para recordar el vínculo que había formado con Bruce incluso antes de Pulp Fiction. “Teníamos historia juntos”, expresó en la alfombra roja para Entertainment Tonight. “Habíamos hecho Mira quien habla con gran éxito y habíamos pasado vacaciones juntos. Esto no era nuevo. Estábamos muy cómodos el uno con el otro”. En una entrevista con People, el actor Eric Stoltz resaltó también la generosidad de Willis. “Él solía comprar pizzas a todo el mundo”, narró. “Teníamos varias noches de rodaje y de repente aparecía Bruce con 10 pizzas. ¿Cómo podrías no amarlo?”.