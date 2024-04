Aduana comisa en Oruro 790 televisores de contrabando valuados en más de un millón de bolivianos





23/04/2024 - 16:11:40

La Aduana Nacional comisó en Oruro 790 televisores de contrabando valuados en Bs 1,1 millón que eran transportados sin documentación de importación legal ni facturas de compra correspondientes. El administrador de Aduana Interior Oruro, Daniel Rodas, según el reporte, informó que un camión que llevaba mercancía fue interceptado en la carretera Oruro – La Paz por el Grupo de Reacción Inmediata Aduanera (GRIA), debido a que "estaba circulando de manera sospechosa". Cuando el vehículo estacionó, su conductor informó que transportaba productos Nestlé y presentó documentos relacionados, además, la mercancía se encontraba precintada; sin embargo, al revisar el número de placa en el sistema, se descubrió que no estaba asociado a ningún tránsito aduanero. “Se rompieron los precintos de seguridad en presencia del Fiscal de Aduana y se descubrió que transportaba 790 televisores de diferentes pulgadas: 100, 43, 40, 32, 50 y 55, los cuales fueron valorados en 1.180.306 bolivianos”, dijo. La mercancía era ilegal, ya que no contaba con documentación de importación ni facturas de compra. La Aduana presentó la querella correspondiente."Al no haber superado las 200.000 UFVs (Unidad de Fomento a la Vivienda) en tributo omitido, se inició el proceso penal por el delito de favorecimiento y facilitación del contrabando".