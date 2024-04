Compromiso de Diputados de no tratar proyecto de jubilación frena paro médico de 96 horas





22/04/2024 - 20:02:11

El Consejo Nacional de Salud (Conasa) decidió suspender el paro nacional de 96 en horas después de recibir un documento firmado de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, el cual, suspende el tratamiento del Proyecto de Ley 035 de jubilación obligatoria a los 65 años hasta que se llegue a un consenso con los sectores movilizados. El presidente de Diputados, Israel Huaytari, formalizó con una carta enviada al sector salud la “pausa” en la consideración del proyecto de ley sobre jubilación en tanto se extiende el diálogo técnico sobre los alcances de la normativa, informó el presidente de la Comisión de Planificación de Diputados, Omar Yujra. “Nos habían pedido un pronunciamiento oficial por parte de la Cámara de Diputados, y el mismo se publicó, pero eso no fue suficiente para ellos y solicitaron una nota. Esperemos que con esta nota al sector salud no existan más excusas para sentarnos en la mesa técnica, y no se perjudique a la población”, explicó. Médicos y trabajadores del sector salud anunciaron un nuevo paro, esta vez de cuatro días, en rechazo a la ley 035 que abre la posibilidad de jubilación a los 65 años, previa evaluación médica. A diferencia del texto, los dirigentes consideran que se trata de una obligaba jubilación. “Desde diciembre hemos convocado al sector de salud para sentarnos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y debatir la ley 035, modificaciones a la ley de Pensiones, y no ir a las calles, donde se perjudica la población boliviana”, afirmó. El proyecto de ley también perfila el incremento en hasta Bs 1.000 en las pensiones de jubilación bajas. El magisterio es otro de los sectores movilizados por el rechazo al proyecto de ley, pese a que también se inició un proceso de diálogo con sus dirigentes en Diputados.