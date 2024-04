Sigue la división interna: El TSE asumirá hasta el miércoles una decisión sobre el congreso del MAS





22/04/2024 - 19:01:02

Hasta este miércoles, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tomará una decisión sobre los ajustes hechos por las organizaciones sociales del Pacto de Unidad a la convocatoria al congreso del MAS-IPSP de El Alto. Mientras desde la facción del expresidente Evo Morales se convocó a un nuevo congreso para julio. Como ocurrió en el congreso convocado para junio, y observado por el TSE, no concertó con la dirigencia del Pacto de Unidad, mostrando una clara divisón en dicha tienda política. El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi. dijo que “veremos la respuesta y, obviamente, a partir de lo que suceda hoy, mañana o pasado, la sala plena va a adoptar una decisión”, explicó en una entrevista en el programa Fama Poder y Ganas. Tahuichi anticipó que la Ley de Organizaciones Política es clara, por tanto, “cuando un partido político incumple con la resolución del Tribunal Supremo Electoral es pasible a una amonestación, es decir, a una tarjeta amarilla y eso podría ocurrir, pero esperemos qué pasa en las próximas horas”. Hasta este lunes, el MAS-IPSP tenía plazo para emitir una nueva convocatoria a un congreso con el fin de renovar su directiva en apego a su Estatuto Orgánico y al Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas del TSE. Si bien el TSE ordenó de forma puntual cumplir el artículo 13 de su estatuto, que manda a la dirección nacional del MAS emitir la convocatoria a congreso previo consenso con las organizaciones matrices - Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (Cnmciob-“B.S.”) - no se llegó concretar el requisito por las posiciones contrarias de ambos sectores. El Pacto de Unidad, que aglutina a las organizaciones sociales matrices y fundadores del Instrumento Político, presentó los documentos de respuesta al TSE, que la anterior semana decidió rechazar el primer trámite para supervisar el Décimo Congreso Nacional en la ciudad de El Alto, entre el 3 y 5 de mayo. En sus documentos presentados al TSE, incluyó las cinco invitaciones que le hizo a Morales para que participe de las reuniones dirigidas a concertar la fecha del congreso. No asistió a ninguna. Con el fin de proteger la personalidad jurídica del Instrumento Político, las organizaciones sociales ratificaron la realización del Congreso del MAS en la ciudad de El Alto. Por su lado, Morales y sus seguidores anunciaron desde Cochabamba que emitirán una nueva convocatoria para un congreso el 10 de julio, en el municipio cochabambino de Villa Tunari. Anunciaron que solicitarán una audiencia a la Sala Plena del TSE para defender su legalidad. Con esta nueva convocatoria se desecha la que hicieron para el 10 de junio y que también fue rechazada por el TSE por incumplir con su Estatuto interno y el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas. En conferencia de prensa, Morales lamentó que el TSE pretenda forzarlo “a consensuar con personas que no son militantes del MAS-IPSP”, y que no tienen “vida orgánica en nuestro Instrumento”, en alusión a Guillermina Kuno (Bartolinas), Lucio Quispe (Csutcb) y Esteban Alavi (Interculturales). Sin embargo, la Resolución Constitucional N° 273/2023 y un Auto Constitucional de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz obliga a Morales y a la Dirección Nacional del MAS a consensuar la convocatoria con los tres dirigentes. Ese fallo constitucional fue a denuncia, justamente, de Kuno, Quispe y Alavi. Frente a la objeción de Morales, el vocal Tahuichi respondió que quienes escribieron el Estatuto Orgánico del MAS “fueron ellos, y lo que corresponde es que lo cumplan”. “El Estatuto orgánico lo han escrito ellos, y ahora tienen que honrarlo y cumplirlo. El punto es que no están cumpliendo el artículo 13 de su Estatuto, ese artículo es decisorio, primero, el que convoca es la dirección nacional del MAS-IPSP, que son 14 miembros elegidos el año 2017, y la segunda condición que tiene ese artículo 13 es que tiene que haber un consenso entre sus organizaciones sociales matrices”, insistió. De acuerdo con el vocal, el MAS-IPSP no tiene ninguna amonestación hasta la fecha. El inciso e) del artículo 58 de la Ley de Organizaciones Políticas refiere que corresponde cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas "al tercer incumplimiento a resoluciones del Tribunal Supremo Electoral".