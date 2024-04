Estudio: Casi la mitad de las grandes ciudades chinas se están hundiendo





22/04/2024 - 09:53:09

DW.- Casi la mitad de las principales ciudades chinas sufren niveles de hundimiento "de moderados a graves", lo que expone a millones de personas al riesgo de inundaciones, sobre todo a medida que sube el nivel del mar, según un estudio de datos nacionales obtenidos por satélite publicado en Science. Los autores del estudio descubrieron que el 45 % del suelo urbano chino se hundía a una velocidad superior a 3 milímetros por año, y el 16 % a más de 10 mm por año, debido no solo al descenso de las capas freáticas, sino también al mero peso del entorno construido. Dado que la población urbana china supera ya los 900 millones de habitantes, "incluso una pequeña porción de tierra que se hunda en China podría traducirse en una amenaza sustancial para la vida urbana", afirma el equipo de investigadores dirigido por Ao Zurui, de la Universidad Normal del Sur de China. Terreno costero por debajo del nivel del mar El hundimiento ya le cuesta a China más de 7,5 billones de yuanes (1,04 billones de dólares) en pérdidas anuales, y dentro del próximo siglo, casi una cuarta parte del terreno costero podría quedar por debajo del nivel del mar, lo que supondría un riesgo aún mayor de inundación para cientos de millones de personas. "Esto pone de manifiesto que para China se trata de un problema nacional y no solo de uno o dos lugares", asegura Robert Nicholls, del Centro Tyndall de Investigación sobre el Cambio Climático de la Universidad de East Anglia. "Y es un microcosmos de lo que está ocurriendo en el resto del mundo", agregó.

"Repentino desastre geológico" La ciudad septentrional de Tianjin, con más de 15 millones de habitantes, es una de las más afectadas. El año pasado, 3.000 residentes fueron evacuados tras un "repentino desastre geológico" que los investigadores achacaron al agotamiento del agua y a la construcción de pozos geotérmicos. Muchos de los antiguos distritos carboníferos de China también han sufrido las consecuencias de la sobreexplotación minera, que a menudo ha obligado a las autoridades a inyectar hormigón en los pozos en ruinas para reforzar el terreno.



Tierras en peligro en todo el mundo El problema no se limita a China. Según otro estudio publicado en febrero, en todo el mundo hay unos 6,3 millones de km2 de tierras en peligro. Uno de los países más afectados es Indonesia, donde gran parte de la capital, Yakarta, está ahora por debajo del nivel del mar. Nicholls afirmó que las ciudades vulnerables podrían aprender de Tokio, que se hundió unos 5 m hasta que prohibió la extracción de aguas subterráneas en la década de 1970. "La mitigación del hundimiento debe considerarse muy seriamente, pero no se puede detener todo, por lo que hay que hablar de adaptación y construcción de diques", añadió. De las 44 grandes ciudades costeras que sufren este problema, 30 se encuentran en Asia, según un estudio de Singapur de 2022. "Es un problema de urbanización y crecimiento demográfico: mayor densidad de población, más agua extraída, (y) más hundimientos", afirmó Matt Wei, experto en geofísica de la Universidad de Rhode Island.