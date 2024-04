Shakira anuncia las fechas de su nuevo tour que comienza en Estados Unidos





17/04/2024 - 13:33:22

"Gracias Bizarrap, gracias por invitarme. La verdad, es lo máximo estar aquí con este público, contigo que eres mi colega, eres mi amigo. Hoy no me puedo contener, hoy tengo que avisarles algo: Biza, me voy de gira Biza… ¡Me voy de gira por fin!", dijo la colombiana provocando una ovación entres los asistentes durante el festival Coachella, donde participó como invitada del dj y productor Bizarrap "Estoy feliz de anunciar las primeras fechas de mi gira mundial LAS MUJERES YA NO LLORAN, una celebración para mi manada!”, escribió Shakira a través de sus redes sociales para anunciar las primeras fechas de su gira de conciertos. Sorpresivamente, Shakira decidió comenzar su gira de conciertos en Estados Unidos y Canadá, dejando fuera por el momento a ciudades como su natal Barranquilla, Colombia y México, uno de los países donde más fans tiene la cantante colombiana. “La primera parte de la gira será por Norteamérica, la única oportunidad para ver el espectáculo de una manera más íntima! Las fechas internacionales se anunciarán pronto, así que estén atentos!", anunció Shakira para promocionar las primeras fechas de su gira mundial.