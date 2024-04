Pamela Anderson se suma a Liam Neeson en la nueva versión del clásico La pistola desnuda





16/04/2024 - 20:47:55

La pistola desnuda, también conocida como ¿Y dónde está el policía? volverá a la pantalla grande con Liam Neeson como protagonista. Según consigna The Hollywood Reporter, una de las adiciones más recientes al elenco es Pamela Anderson, recordada actriz y sex-symbol de los años noventa. La figura de Guardianes de la bahía dará vida al interés amoroso de Neeson en este remake producido por Paramount Pictures. La nueva ficción apunta a revitalizar el espíritu cómico y paródico que hizo famosa a la franquicia que se desarrolló a finales de los 80 y principios de los 90. La pistola desnuda (The Naked Gun) surgió en 1988 como una parodia de los dramas policíacos y las películas de detectives. Fue imposible resistir el peculiar sentido del humor y las inolvidables escenas protagonizadas por Leslie Nielsen en el papel de Frank Drebin, un detective inepto pero adorable. Casi cuatro décadas después, Paramount refrescará el relato con otros actores y un equipo creativo con amplia experiencia en comedia. La dirección está en manos de Akiva Schaffer, quien coescribe el guion junto con Dan Gregor y Doug Mand. Los detalles de la trama aún se guardan en absoluta reserva; pero medios especializados indican que Liam Neeson tomará el rol del detective Drebin. Por otro lado, Anderson asumirá el personaje que Priscilla Presley interpretó en las películas originales de la franquicia, consigna The Hollywood Reporter. Seth MacFarlane y Erica Huggins forman parte del equipo de producción a través de su compañía Fuzzy Door. Asimismo, Schaffer es acreditado como productor ejecutivo junto con Daniel M. Stillman. La nueva versión de La pistola desnuda, que todavía no tiene un título oficial, llegaría a los cines el 18 de julio de 2025, según el calendario de lanzamientos de Paramount. ¿Cómo se trasladará el humor de la trilogía original? No solo los creadores reconocen el desafío, sino también el propio Liam Neeson. El actor, que fue asociado al proyecto desde 2022, bromeó respecto al desempeño del remake.

“Seth MacFarlane y Paramount Studios se acercaron a mí para tal vez resucitar las películas de Naked Gun. O podría terminar mi carrera o la llevará en otra dirección. Honestamente no lo sé”, expresó en diálogo con People. Los roles de Neeson lo han grabado como un héroe de acción en la memoria del público, por lo que su acercamiento a la comedia representaría un desafío distinto para su talento histriónico. Anderson, por su parte, no es ajena a las luces y sombras de la fama, habiendo navegado por escándalos y triunfos a lo largo de su carrera. La celebridad conocida por dar vida a la salvavidas C.J. Parker ahora tiene 56 años, y ha estado de vuelta en el foco de los reflectores por sus recientes proyectos. Su participación en el documental de Netflix, Pamela, A Love Story, y la miniserie Pam & Tommy de Hulu marcaron su regreso a la cultura popular. Además de la comedia policial, la actriz participará en el próximo largometraje de Gia Coppola, titulado The Last Showgirl. El rodaje terminó a finales de enero y es un drama ambientado en Las Vegas, sobre la industria de los cabarets. Anderson dará vida a una experimentada bailarina exótica que enfrenta un futuro incierto luego de que su show, activo por tres décadas, es cancelado repentinamente. El reparto también incluye a Jamie Lee Curtis y Brenda Song.