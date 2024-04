Descubre el drama sueco que se convirtió en el film más visto de Netflix





15/04/2024 - 15:01:43

Infobae.- La reciente adición al catálogo de Netflix, Robo (Stolen), es una película sueca que narra con intensa emoción el drama e intriga envolviendo a la comunidad sami, los últimos pueblos indígenas de Europa. Esta pieza cinematográfica, que tiene una duración de una hora y cuarenta y siete minutos, ha logrado posicionarse rápidamente entre las preferencias del público global de la plataforma de streaming. La cinta está dirigida por Elle Márjá Eira y Peter Birro, y cuenta con un elenco compuesto por Elin Kristina Oskal, Martin Wallstrom, Lars-Ánte Wasara, y Magnus Kuhmunen, entre otros distinguidos actores. ¿De qué se trata la película sueca? Inspirada en eventos reales, la trama de Robo se sumerge en las profundidades del racismo y la discriminación que enfrenta la comunidad sami, enfrentando constantemente amenazas a su rica cultura por actividades como la minería, la explotación forestal, y el cambio climático. Estos desafíos se ven exacerbados por acción violenta contra sus manadas de renos por parte de la población local, un aspecto central de sus medios de vida tradicionales y su sustento. “Robo narra la crónica de la discriminación y el racismo arraigados que enfrentan los sami”, articulando una historia de resistencia y lucha por la preservación de una identidad cultural en peligro. La película ha capturado la atención del público y críticos por su impactante representación de las luchas y desafíos que enfrentan las comunidades indígenas, específicamente a través de la historia de una joven sámi, Elsa, y su camino hacia convertirse en una pastora de renos. La trama se centra en cómo Elsa, desde su infancia, aprende sobre las duras realidades de la vida, la discriminación en la escuela por ser diferente y su determinación por seguir la tradicional ocupación de su familia a pesar de las crecientes amenazas del cambio climático. La narrativa también aborda el impactante tema de los renos muertos, considerados “robados” por las autoridades, ya que no pueden ser rastreados, dejando a la comunidad en una situación precaria.

La historia se profundiza en temas de género y los derechos indígenas, mostrando cómo Elsa, al crecer, enfrenta obstáculos no solo debido a su herencia sino también a su género. A pesar del apoyo de su padre, se ve enfrentada a la resistencia y el prejuicio dentro de su comunidad, especialmente al tratar de buscar justicia para su gente. Las situaciones personales de los personajes, como la demencia de la abuela de Elsa y la lucha de su hermano contra la depresión, añaden capas de complejidad a la trama, evidenciando las diversas maneras en que las circunstancias afectan a los individuos de la comunidad. Además de su fuerte narrativa, Robo ha sido elogiada por su impresionante cinematografía, obra de Ken Are Bongo. Las imágenes capturadas, desde extensas áreas cubiertas de nieve habitadas por renos hasta las majestuosas auroras boreales, contribuyen a una experiencia visualmente impresionante que complementa la poderosa historia que se está contando. El casting de la película incluye a actores como Risten-Alida Siri Skum, Anne Lajla Westerfjell Kalstad, e Inger Gunhild Maria Tapio, quienes entregan actuaciones que dan vida de manera auténtica a las experiencias de los personajes sami. Ellos forman parte de esta narrativa visual que explora las dinámicas de poder, el conflicto y la resiliencia en el contexto de un pueblo indígena europeo que lucha por mantener su modo de vida y sus tradiciones en el siglo XXI. El impacto de Robo dentro de Netflix refleja no solamente la calidad de su producción y narrativa, sino también la relevancia de su temática. El interés del público en historias reales y significativas, especialmente aquellas que arrojan luz sobre injusticias sociales y culturales, demuestra una tendencia creciente entre las audiencias globales. Robo, con su llegada a la plataforma, ha capturado la atención de espectadores alrededor del mundo, consolidándose no solo como una obra de entretenimiento sino como un vehículo para la conciencia y el diálogo social. El lanzamiento y éxito subsiguiente de Robo en Netflix no solo marca un hito importante para el cine sueco en la plataforma, sino que también subraya la importancia de la representación de las comunidades indígenas en el cine internacional. Al brindar una ventana a las vidas, luchas y resiliencia de los sami, esta película contribuye a un diálogo más amplio sobre los derechos de los pueblos indígenas, la conservación cultural y la justicia social a nivel global.