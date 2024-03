Planta de Biodiésel permitirá ahorrar cerca de $us 107 millones en importación de combustibles en 2024





27/03/2024 - 17:19:05

La Planta de Biodiésel de Santa Cruz, que fue puesta en marcha el martes, le permitirá al Estado boliviano ahorrar este año cerca de $us 107 millones en importación de combustibles, según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). “Esta primera Planta de Biodiésel ayudará a ahorrar en importación cerca de 107 millones (de dólares) para esta gestión”, informó este miércoles la gerente de Productos y Derivados e Industrializados de YPFB, Gabriela Delgadillo, en contacto con Bolivia Tv. Bolivia ingresó a la era de los biocombustibles con la puesta en operaciones de la primera Planta de Biodiésel que se levantó en Santa Cruz, con la meta de producir combustible más limpio y amigable con el medio ambiente. La construcción de la factoría demandó una inversión de $us 47 millones, está situada en predios de la Refinería Guillermo Elder Bell, producirá diariamente 1.500 barriles de biodiésel con materia prima proveniente de aceites vegetales, como el macororó, palma, girasol y soya. A esta industria se sumará la segunda Planta de Biodiesel de El Alto y la de Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO, por sus siglas en inglés). YPFB prevé concluir la construcción de esta segunda industria en noviembre del presente año. “Juntando todas estas plantas; es decir, las dos plantas de biodiesel más la planta HVO, una vez que ambas estén funcionando, permitirán al Estado un ahorro en la subvención de combustibles de aproximadamente 400 millones de dólares”, afirmó Delgadillo. Destacó que estas nuevas industrias son implementadas en el país en la línea de la política de industrialización para sustituir importaciones, que encara el Gobierno del presidente Luis Arce Catacora. “La implementación de nuestra política de sustitución de importaciones ayudará a reducir esta subvención (a los combustibles), pero también activará la economía del sector agrícola del país porque es este sector que (…) nos brinda los insumos, la materia prima para alimentar estas plantas”, resaltó.