Paractito, la población del Chapare donde los narcos viven al estilo colombiano





29/05/2023 - 17:29:35

El Deber.- Paractito es un paraíso. Es una comunidad del trópico de Cochabamba -pertenece al municipio de Villa Tunari- a la que muy pocos pueden ingresar. Incluso, policías y militares tienen prohibido el ingreso y cuando lo hacen son recibidos con balas. Paractito se convirtió en una zona dominada por el narcotráfico, pero es además un pueblo donde el lujo se lo ve en medio de la inmensa vegetación. Ahí viven los “peces gordos” del Chapare, que están rodeados por extranjeros. El poblado tiene extravagancias que lo comparan con zonas rojas de Colombia. En esta comunidad los narcos y dispararon contra un efectivo. El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, admitió que en esa zona sucedió el hecho. La semana pasada, efectivos antidroga ingresaron a la localidad de Paractito. En esa área, encontraron una casa de madera de donde emanaba un olor característico a sustancias controladas. Tres personas se encontraban en el lugar, quienes al percatarse de la intervención policial se dieron a la fuga, informó el viceministro Mamani. Los policías hallaron cinco bolsas negras que contenían cocaína. El viceministro dijo que luego los cómplices de los narcotraficantes cerraron el camino de ingreso a Paractito. Posteriormente, llegaron al lugar tres vehículos: una camioneta Hilux color blanco, un minibús blanco y un automóvil Ipsum color dorado. Mamani agregó que 15 personas descendieron de forma violenta con palos, piedras y con armas de fuego “logrando agredir a nuestros uniformados, atentando contra la integridad física, logrando así recuperar la cocaína secuestrada”. Eso sucedió en Paractito, que también es conocido como Paracti. Ahí están varios sindicatos cocaleros y está muy cerca del municipio de Villa Tunari. Dos efectivos de la Felcn relataron a este medio lo que sucede en esta población. Uno de ellos contó que en esa zona existen “casas de lujo, con piscinas” y que en esos inmuebles tocan grupos de cumbia. “Traen grupos de cumbia desde México. Recién estaban por ahí Los Bybys, que tocaron en una fiesta privada de un narco. La población sabe bien a lo que se dedican estas personas, pero están bien protegidos. Esa noche -una de marzo del año pasado- ingresamos por un costado de esa casa y había personas con armas de fuego, con fusiles, eran su seguridad y nos botaron”, relató uno de los oficiales antidroga. Poca circulación



El otro oficial también relató lo que sucede en ese pueblo. El capitán contó que existen zonas donde no todos pueden circular. También relató que existe una especie de seguridad al mismo “estilo colombiano”. “Esas personas están con sus fusiles vigilando quién llega. Lamentablemente nosotros podemos ser abatidos a tiros por estos delincuentes”, dijo. El mismo oficial luego preguntó. “¿Usted vio esas series de narcos? ¿De Pablo Escobar? Allá es así. En Paractito hay fiestas de lujos, vehículos de lujo, casas de lujo y no todos pueden ingresar. Está prohibida la circulación de extraños. A usted lo ven y lo pueden desaparecer”, lamentó. En la Felcn no atendieron las solicitudes de este medio, pero en esa oficina policial algunos efectivos confirmaron que en Paractito la ley no existe. “En el centro del pueblo uno puede entrar, no hay problema. Es (un pueblo) pequeño, pero ya más adentro es donde están los narcos. Ahí están las casas de lujo”, dijo un suboficial. En 2017, los policías antidroga hallaron el cuerpo descuartizado de un joven muy cerca de Paractito. Era un joven que llevaba droga en su estómago hacia Chile, pero que tuvo problemas con los dueños de la cocaína. Por eso lo mataron. Uno de los policías recordó este hecho. “Era cocaína y querían al tragón (persona que lleva droga en su estómago) obligarle a que trague más (droga). Él se negó y dijo que ya no iba a realizar el trabajo. Por eso lo mataron. Dejaron todo su cuerpo, menos la parte del estómago. Es como un mensaje para los tragones, que si te opones te matan”, relató. René Calla fue subcomandante de la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (Umopar) en Chapare en la década del 90. El excoronel también se refirió sobre Paractito, pueblo del que dijo viene arrastrando noticias de narcotráfico desde “hace años”. Calla, sobre la situación del narcotráfico en Chapare, dijo que existe “una gran escalada” que hasta la fecha “no se la puede controlar”. El expolicía explicó que cuando operaba en los años 90 con sus efectivos, tenía que caminar muchísimo para encontrar droga, pero ahora los decomisos se han multiplicado por cinco. Antes nosotros teníamos que caminar y hacer mucha inteligencia para conseguir 10 a 20 kilogramos de droga, en cambio ahora encuentras arriba de 100 kilogramos”, dijo el exoficial. En el mismo sentido indicó que por ese tiempo en un año lograban destruir hasta casi 1.000 fábricas en el trópico de Cochabamba, ahora debería haber más, pero los datos muestran lo contrario. Calla cuestionó que los controles en esta región, así como las compañías de efectivos, hayan disminuido en lugar de aumentar. “Umopar Bulo Bulo ya no existe, lo quemaron en los conflictos de 2019 y en esas instalaciones están secando coca”, dijo. En el trayecto de Santa Cruz hasta el Chapare el único control está en Locotal, apuntó el exoficial.