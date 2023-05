Hasta 2022, Fassil invirtió Bs 92,3 millones en bienes inmuebles





29/05/2023 - 08:21:41

El Deber.- Las inversiones en bienes inmuebles de Fassil llegaban a Bs 92,3 millones hasta el año pasado, según el informe de Estados Financieros Consolidados de Santa Cruz Financial Group Sociedad Controladora S.A y Subsidiarias, grupo empresarial propietario del banco intervenido. El documento, al que tuvo acceso EL DEBER, detalla que las compras de bienes inmuebles de Banco Fassil crecieron en 43,32%, de bs 64,4 millones en 2021 a 92,3 millones en 2022. En el informe, aprobado por el directorio de la empresa, se indica también que la compañía cuenta con 40 edificios. Una parte de estos inmuebles fue adquirida en dólares, antes de 2007, con tipo de cambio de Bs 7,57 por dólar; mientras que otra cantidad fue comprada después de 2008 en moneda nacional. Al respecto, José Gabriel Espinoza, ex director del Banco Central de Bolivia, consideró que “no es normal que se invierta en bienes inmuebles, porque esto tiene un efecto contrario en la eficiencia de la entidad financiera y un impacto negativo en las utilidades”. “De hecho, Fassil tenía una utilidad negativa en 2022, porque sus costos operativos eran altos”, apuntó. Los estados financieros precisan, asimismo, que el valor de los pasivos del banco llegaban a Bs 22.600 millones, el de los activos a Bs 24.163 millones y el de todos sus bienes a Bs 1.484 millones. Expansión “La regulación prohíbe la inversión en bienes inmuebles como tal, pero sí permite la inversión en el incremento del capital operativo. Y parte del capital operativo son los bienes destinados a la apertura de sucursales; eso explica el hecho de que Fassil tenga muchas sucursales operando en Santa Cruz y en algunas otras ciudades con relación a otras entidades financieras”, explicó Espinoza. “Fassil aprovechaba ese resquicio en la norma regulatoria para comprar inmuebles y, automáticamente, incluirlos como agencias. Pero la norma no esperaba que Fassil utilice esto como un medio para hacer inversiones complicadas de explicar, con agencias en un área geográfica pequeña”, indicó. Los estados financieros detallan que a diciembre de 2022 Fassil contaba con una oficina central, 12 sucursales, 176 agencias, 49 oficinas externas y 452 cajeros automáticos. Las sucursales están en Santa Cruz, Urubó, Norte Integrado, Valles Cruceños, Gran Chiquitania, La Paz, El Alto, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Potosí y Oruro. “Los bancos son empresas reguladas de intermediacion financiera. Su objeto es captar recursos y prestar, no hacer otro tipo de inversiones, como las de tipo inmobiliario”, subrayó el analista financiero Jaime Dunn. “Los inmuebles deben ser de uso propio, como oficinas y sucursales. No pueden invertir en cualquier inmueble para otro propósito; no existe la posibilidad de comprar terrenos o inmuebles para engorde, por ejemplo”, acotó el experto. Banco Fassil, el cuarto más grande del país, fue intervenido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el 26 de abril pasado por no contar con la liquidez suficiente para devolver el dinero de sus ahorristas y por malas prácticas de sus gerentes y ejecutivos. Como parte de las investigaciones, se indaga a 15 ejecutivos de esa empresa que presuntamente cometieron delitos financieros, la Fiscalía instruyó la anotación preventiva de al menos 73 inmuebles del banco. El jueves pasado, el interventor del banco, Carlos Colodro, había informado que se estaban generando las condiciones para la venta inmediata de inmuebles de Fassil, recursos con los que cubrirían el pago de sueldos y finiquitos de los más de 4.500 trabajadores de la financiera. “El Banco Fassil tiene muchos inmuebles. Esperamos en el menor tiempo posible monetizar estos inmuebles, de modo que vayamos pagando las obligaciones conforme nos hemos comprometido al principio”, dijo. El viernes, Colodro había anunciado que hoy lunes los trabajadores de Fassil comenzarían a realizar los cobros, comenzando con los que tienen mayor antigüedad en la empresa. El interventor falleció la noche del sábado en circunstancias que son investigadas por las autoridades competentes. El director de la ASFI dijo que el pago a los trabajadores se realizará solo cuando haya un nuevo interventor del banco Fassil. Sin embargo, no habló de fechas para concretar esta demanda laboral.