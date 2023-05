Abogado, sobre la supuesta carta póstuma: No es la letra ni la forma de escribir de Colodro





29/05/2023 - 07:59:11

Correo del Sur.- La supuesta carta póstuma que se habría encontrado en inmediaciones del lugar donde el interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro, fue hallado muerto no corresponde a su forma de escribir ni a su tipo de letra, según Jorge Valda, abogado de la familia. Al mediodía de este domingo, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ofreció una conferencia de prensa desde el Comando General de la Policía. En su intervención dijo que recolectaron una carta póstuma de dos planas supuestamente escrita por Colodro; sin embargo, aclaró que someterán el documento a estudios científicos para validar su autenticidad o si fue escrita por un tercero. Tras conocerse ese dato, Valda y la esposa del fallecido interventor indicaron que la supuesta carta no había sido recogida por la Policía ni por la Fiscalía, durante la noche de ayer y la mañana de hoy, porque acompañaron todos los actuados y no se sabe cómo el ministro obtuvo el manuscrito de forma primicial. “Ya hemos confirmado que no es la letra ni la forma de escribir del doctor colodro. Es algo que genera más dudas que claridad”, dijo el abogado en la tarde. El jurista también resaltó que otro hecho que le parece irregular es que en actas conste que las oficinas donde estuvo Colodro fueron precintadas a las 02.00 de hoy, cuando en realidad ellos llegaron a las 23.00 de ayer y la Policía les había confirmado que todo ya estaba precintado. Familia de Colodro descarta autoría de la carta El Deber.- “Él era una persona muy responsable. Él cumplió con su trabajo hasta el último momento y él ha fallecido en la preocupación de poder honrar a los funcionarios del Banco Fassil (…) Siempre ha estado preocupado, desde el momento en el que le han dado la intervención”, declaró la viuda de Carlos Alberto Colodro, interventor del Banco Fassil, a diversos medios la tarde de este domingo. Consultada sobre la carta que se había encontrado, supuestamente, en la oficina de Colodro, la mujer respondió: “Nada, nada”. La existencia de la carta fue anunciada por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, durante una conferencia de prensa. Posteriormente, circuló una versión de la misma por redes sociales. El abogado de la familia, Jorge Valda, en conferencia de prensa manifestó que él acompañó la investigación “desde un primer momento con la Fiscalía y la Policía. En las pesquisas llevadas adelante, "no se ha colectado ninguna carta”. Aclaró que ellos no tuvieron acceso a la carta y solo conocen la parte difundida en medios de comunicación y en redes sociales. “Seguramente ya con la explicación del ministro (Del Castillo) se podrá identificar de dónde proviene, o cómo la obtuvo antes que la Policía y antes que el fiscal”, manifestó. Horas más tarde, en un nuevo contacto con los medios de comunicación, reveló que “ya me han confirmado que no es ni la letra ni la forma de escribir del doctor Colodro (…) Esto es algo que genera más dudas que claridad". E insistió: “Se desconoce cómo la ha obtenido, de forma primicial, el ministro (Del Castillo).