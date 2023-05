Muere interventor del exBanco Fassil al caer del piso 15 de un edificio





28/05/2023 - 08:09:42

La noche de este sábado fue hallado el cuerpo sin vida del interventor del ex Banco Fassil, Carlos Colodro, que habría caído del piso 15 del edificio Ambassador, ubicado en la zona Equipetrol de la ciudad de Santa Cruz, donde funcionaba su oficina. La Policía Boliviana se hizo presente en el lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver e iniciar la investigación de lo sucedido. Según el reporte de varios medios de comunicación locales y el relato de testigos, el interventor llegó a su oficina en horas de la tarde y aún se desconocen las causas reales del deceso. Según el portal Asuntos Centrales, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, confirmó la identidad de Colodro y se aguardan las investigaciones. Colodro había sido posesionado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) en abril pasado, para dirigir el Banco Fassil tras la intervención a dicha entidad financiera por “manejos irregulares y malas prácticas” de sus ejecutivos y directivos. En el marco de esas investigaciones, cinco altos funcionarios tienen detención preventiva acusados también por delitos financieros. Se trata de Ricardo M. O., presidente ejecutivo; Jorge Arturo CH.V., gerente general; Hernán S. V. D, ejecutivo; Hermes Hugo S. C., ejecutivo y la exgerente general Patricia P.S. Además de este hecho, un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), al que accedió la red privada DTV, reveló que más de Bs 4.000 millones, provenientes de los ahorros de clientes del intervenido banco, fueron desviados por más de 50 empresarios a Santa Cruz Financial Group. Estas operaciones fueron realizadas entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021.