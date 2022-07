La BBC indemnizará a la exniñera de los príncipes William y Harry por el caso de la entrevista del siglo con la princesa Diana





21/07/2022 - 21:47:51

BBC Mundo.- La BBC anunció que pagará daños y perjuicios a la antigua niñera de los príncipes William y Harry por afirmaciones falsas que se hicieron sobre ella para obtener una entrevista con la princesa Diana en 1995. Alexandra Pettifer, conocida como Tiggy, recibió una disculpa de la BBC en el Tribunal Superior de Londres por las afirmaciones infundadas que se hicieron sobre ella de que tuvo una aventura con el príncipe Carlos, además de un aborto. Su abogada dijo que esto habían causado "graves consecuencias personales". El año pasado, una investigación ya había determinado que el periodista Martin Bashir, del programa de la BBC Panorama, usó esa información falsa y documentos falsificados para ganarse la confianza de la princesa Diana y así obtener una entrevista con ella. La entrevista transmitida por la BBC en 1995 -tres años después de que el príncipe Carlos y la princesa Diana se hubieran separado- fue vista por 22,8 millones de espectadores en Reino Unido, Fue llamada "la entrevista del siglo" y fue descrita por los analistas en ese momento como una "bomba" que destruyó la imagen de la familia real británica. "Daño grave y prolongado" La BBC dijo este jueves que lamentaba "extremadamente el daño grave y prolongado" causado a Pettifer y su familia después de la transmisión. En una declaración leída en el tribunal, la abogada de Pettifer, Louise Prince, dijo que los señalamientos en contra de su clienta incluían "acusaciones muy graves y totalmente infundadas de que la demandante estaba teniendo una aventura con Su Alteza Real, el príncipe de Gales, lo que resultó en un embarazo que fue abortado". "Estas acusaciones fueron fabricadas", afirmó. Pettifer no conoció la fuente de las afirmaciones durante los últimos 25 años, dijo su abogada. Pero su clienta sabía que era "probable estas acusaciones falsas y maliciosas" hubieran surgido "como resultado y en el contexto de los esfuerzos del programa Panorama de la BBC para obtener una entrevista exclusiva" con la princesa Diana. La abogada también señaló que la antigua niñera estaba "aliviada de que la BBC aceptara que los señalamientos eran completamente falsos y sin fundamento alguno". Pettifer recibirá de la BBC una suma sustancial y pagará sus costos legales. Como parte de la declaración acordada, la BBC dijo que aceptaba plenamente que las afirmaciones contra la Pettifer "eran totalmente infundadas y que nunca debieron haberse hecho". Si se hubieran investigado a tiempo las sospechas de un mal actuar, dijo la BBC, la situación podría haberse corregido y "esto bien podría haber disminuido el daño" causado a Pettifer y a su familia durante muchos años. El comunicado dice que en octubre de 1995, mientras las negociaciones de la BBC con Diana para su aparición en el programa Panorama se encontraban en una etapa crítica, la princesa le dijo a su abogado que le habían dicho que Pettifer se había sometido a un aborto y que "en breve recibiría un certificado". Pero en el Tribunal Superior de Londres se determinó que Pettifer "no tuvo una aventura con Su Alteza Real el príncipe de Gales, no quedó embarazada y no abortó". Después de la audiencia, el director general de la BBC, Tim Davie, dijo que la disculpa es para Pettifer, el príncipe Carlos y sus hijos, William y Harry "por la forma en que la princesa Diana fue engañada y el impacto posterior en todas sus vidas". "Ahora que sabemos de la forma impactante en que se obtuvo la entrevista, he decidido que la BBC nunca vuelva a emitir la entrevista, ni la licenciaremos en su totalidad o en parte a otras emisoras", añadió. Pettifer dijo en un comunicado publicado por el diario Sunday Times que estaba decepcionada "de que la BBC necesitara una acción legal para reconocer el daño grave al que he estado sujeta". Expuso que fue "una de las muchas personas cuyas vidas han quedado marcadas por la forma engañosa en que se realizó la entrevista de Panorama y el posterior fracaso de la BBC para investigar adecuadamente la realización del programa". Pettifer también afirmó que la angustia causada a la Familia Real le provocó un "gran malestar", y agregó: "Sé de primera mano cuánto se vieron afectados en ese momento y cómo el programa y la narrativa falsa creada han perseguido a la familia en los años posteriores". "Especialmente porque, todavía hoy, mucho sobre la realización del programa aún no se ha explicado adecuadamente". Ha habido otros pagos relacionados con el programa de 1995 al exsecretario privado de la princesa Diana y a un exproductor. Una investigación dirigida por el juez retirado John Dyson determinó el año pasado que la entrevista se obtuvo con documentos falsos y que la BBC no cumplió con "altos estándares de integridad y transparencia" . El informe decía que Bashir había mentido repetidamente a varias personas, incluso en la BBC. El periodista se disculpó hace un tiempo.