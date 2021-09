Operativos de control del SIN en El Alto no incluyen a gremiales del Régimen Simplificado





25/09/2021 - 20:17:46

ABI.- El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) aclaró, mediante un comunicado, a los comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos del país y de la ciudad de El Alto en particular, que los operativos de control de facturación están dirigidos solo a los contribuyentes obligados a emitir factura por la venta de un bien o servicio y que en ningún momento incluyó a gremialistas alteños, registrados en el Régimen Tributario Simplificado (RTS). En las últimas horas, en una entrevista radial, un dirigente de la Federación de Comerciantes Minoristas del Distrito 6 de El Alto desinformó a sus afiliados, cuando afirmó que el SIN está exigiendo a tiendas de barrio emitir factura. Frente a esta acusación sin fundamento, la administración tributaria ratificó la plena vigencia del RTS, de acuerdo con la norma vigente; y reiteró que los contribuyentes registrados en este régimen tributario no tienen la obligación de emitir factura. Además, el SIN pidió a la familia gremial alteña, que en caso de presentarse falsos fiscalizadores, denuncien este delito a las autoridades correspondientes. En esa línea, Impuestos Nacionales recordó a la población en general y a los contribuyentes, en especial, que sus funcionarios realizan el control móvil de facturación con la siguiente documentación: cédula de identidad, credencial de fiscalización, memorándum de designación. El RTS fue creado para facilitar el pago de impuestos a los gremialistas, artesanos y vivanderos. Para pertenecer a este régimen, los contribuyentes deben tener un capital de operación que no exceda los Bs 60.000 (Decreto Supremo Nº 3698); además, el monto de sus ventas anuales no debe superar los Bs 184.000. Finalmente, se aclaró que en el marco de las facultades del SIN establecidas en el artículo 66° de la Ley Nº 2492, el control de emisión de facturas se realiza a los contribuyentes del Régimen General, quienes están obligados a emitir factura.