Padre de Camacho citado a declarar el 5 de octubre por el caso golpe: Fue retenido en Viru Viru





25/09/2021 - 20:08:16

Erbol.- José Luis Camacho Parada, padre del actual Gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, fue citado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a prestar su declaración informativa el próximo 5 de octubre ante la Fiscalía de La Paz por el caso denominado “golpe de Estado”. Camacho Parada fue retenido este sábado en el aeropuerto internacional de Viru Viru, a raíz de una alerta migratoria que se activó cuando se acercó a registrar su salida y un funcionario de Migración dio parte a la Policía Boliviana. El aeropuerto se acercaron agentes policiales para entregarle la citación correspondiente y no permitir su salida del país, según reporta la televisión estatal. Camacho dijo que su padre debió viajar a Estados Unidos a acompañar a su esposa por un tema de salud. El padre es investigado a raíz de unas explicaciones que dio su hijo Luis Fernando Camacho, durante un encuentro con sus seguidores en la ciudad de Santa Cruz, donde fue filmado y el video compartido en las redes sociales el 28 de diciembre de 2019. En el diálogo explica que su padre se encargó de cerrar con miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, un acuerdo para otorgar un plazo de 48 horas al entonces presidente Evo Morales para que renuncie ante la crisis la convulsión crisis social que estalló tras las elecciones nacionales de ese año. Camacho hijo encabezó un paro cívico de 21 días en la ciudad de Santa Cruz y en cadena se multiplicaron varias movilizaciones a nivel nacional, en repudio al fraude electoral detectado por una auditoría de la Misión de Observadores de la OEA al proceso electoral. En ese entonces el entonces líder cívico, dijo a sus amigos: “Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con militares para que no salgan, fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con todos ellos y coordinar todo fue Fernando López, actual ministro de Defensa y por eso está de ministro para cumplir todos los compromisos”, manifestó. Dijo también que su padre intervino ante la Policía Boliviana para que no salga las calles a reprimir a los manifestantes, en el resto del país. “Era ahí donde iba a pasar el problema, aquí (Santa Cruz) no iba a pasar nada, iba a mirar del balcón. Yo creo que ese fue el momento más duro que pasamos porque en el cabildo mi familia no sabía que yo iba ir a La Paz, solo sabía mi padre”, dijo en otra parte del video que dio lugar a abrir un proceso de investigación. La retención de José Luis Camacho se produce casi 24 horas después de una guerra de críticas del gobierno nacional hacia el Gobernador cruceño por haber permitido el retiro de la wiphala del mástil de la plaza de la ciudad de Santa Cruz. En ese mismo acto por la efeméride cívica, Camacho lanzó una serie de acusaciones al gobierno nacional en la persona de Choquehuanca y dar por cerrado el acto protocolar sin darle la palabra al presidente en ejercicio David Choquehuanca para que se dirija al pueblo cruceño. Actualmente Camacho es duramente criticado por autoridades nacionales y dirigentes políticos del MAS que exigen investigar y sancionar el ultraje a la wiphala y la primera respuesta del gobierno nacional hacia el gobernador cruceño es que su padre no puede viajar a Estados Unidos por la alerta migratoria. José Luis Camacho: Ni cuando pedí la renuncia de García Meza, me trataron así Los Tiempos.- José Luis Camacho, padre del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, calificó de “abuso” su retención en el aeropuerto de Viru Viru para recibir una notificación y señaló que ni durante la dictadura de Luis García Meza fue tratado como delincuente. “Cuando fui presidente del Comité pro Santa Cruz, me tocó luchar contra García Meza y contra un gobierno militar que le siguió en la gestión. Y le pedí, en nombre del pueblo cruceño, que renuncie. Jamás, a pesar de todos esos antecedentes, he sido tratado como a un delincuente como he sido tratado hoy”, señaló José Luis Camacho a su salida del aeropuerto. El padre del Gobernador cruceño señaló que tenía previsto viajar hoy a Estados Unidos, acompañando a su esposa, para tratar un tema de salud. Sin embargo, no le dejaron abordar indicando que había una alerta migratoria y debía esperar a que llegue un fiscal desde Warnes para que le dé una citación para declarar en la ciudad de La Paz. “Si quieren notificarme, ¿por qué no va a mi casa? Les digo que es la segunda vez que me están haciendo esto, la primera vez casi me impiden viajar. Estaba yendo con mi esposa (también) por un problema de salud”, contó. “Seguro molesta las declaraciones de mi hijo Luis Fernando porque han tomado está actitud revanchista e ilegal”, añadió. La retención del padre de la autoridad departamental se da un día después de los incidentes en los actos protocolares por la efeméride departamental.