Unas 230.000 infracciones por no usar mascarilla en trenes alemanes





25/09/2021 - 10:39:25

DPA.- La Policía alemana contabilizó en lo que va del año cerca de 230.000 violaciones a la obligación de uso de mascarillas en los trenes como protección por la pandemia de coronavirus, según informaron medios locales. En la gran mayoría de los casos, según precisó el periódico "Welt am Sonntag", los agentes resolvieron el problema con una instrucción a los infractores. En tanto, en otros 11.300 casos se informó a las autoridades competentes de cada lugar para que iniciaran el procedimiento de imposición de multas. Según el informe, los agentes policiales ordenaron en 745 casos la denominada exclusión de transporte, es decir, los que se negaban a ponerse la mascarilla debían abandonar el tren. En enero se emitieron más de 42.300 avisos, pero desde entonces la cifra ha disminuido y en agosto fueron algo menos de 23.000. La introducción del uso obligatorio de mascarillas en los trenes y otras medidas para combatir la pandemia de coronavirus han provocado un aumento de las agresiones a los empleados de Deutsche Bahn, según el comité de empresa de la compañía ferroviaria alemana. El presidente del comité de empresa de Deutsche Bahn, Jens Schwarz, remarcó que desde el inicio de las medidas para combatir la pandemia no solo aumentó el el número de agresiones verbales, sino también el de ataques físicos a los empleados ferroviarios. Schwarz declaró al "Welt am Sonntag" que, entretanto, creció la incertidumbre entre muchos empleados ferroviarios. "Sé por conversaciones personales que algunos empleados completan ahora sus turno con constantes preocupaciones", expresó. El dirigente gremial aclaró que esto no solo afecta al personal que trabaja en los trenes sino también a los trabajadores de las estaciones. Por ello, Schwarz solicitó el despliegue de más guardias de seguridad y normas de seguridad vinculantes, que tendrían que establecerse ya en el proceso de licitación de las conexiones de transporte regional.