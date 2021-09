Restos de Abimael Guzmán fueron cremados: Nadie conocerá el destino de sus cenizas





24/09/2021 - 19:48:10

El Comercio.- El cuerpo de Abimael Guzmán fue incinerado las 3:20 a.m. de este viernes en un procedimiento largo y minucioso. Ricardo León, periodista de este Diario, junto con Ángel Páez (de La República) y Jimena de la Quintana (CNN) estuvieron presente en la disposición de los restos del genocida, cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, que se realizó en la sede del Hospital Centro Médico Naval del Callao. La diligencia culminó a las 5:30 a.m. en presencia de un representante del Ministerio Público. El Ministerio del Interior publicó un comunicado en el que relató los pormenores del hecho. El cabecilla terrorista falleció el pasado 11 de septiembre y sus restos permanecían en la morgue del Callao a la espera de su destino final. La incineración del cuerpo de Guzmán fue autorizada por la Ley 31352 promulgada por el presidente Pedro Castillo. Dicha normativa agregó el artículo 112-A a la Ley General de Salud (26842), que establece la cremación de los cadáveres de reclusos condenados por traición a la patria y terrorismo. En este último caso, la actualización de la ley hacía mención explícita a los cabecillas y miembros de las cúpulas terroristas. El procedimiento Durante la tarde del jueves, el Ministerio Público informó que el Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao había dispuesto la cremación de los restos de Abimael Guzmán, de acuerdo a lo que señala el marco legal vigente. La noche del jueves y la madrugada del viernes, los ministros Aníbal Torres (Justicia), Juan Carrasco (Interior) y el general PNP Óscar Arriola, jefe de la Dircote, se prepararon para ingresar a la sala de necropsias de la Morgue del Callao. Se inició el procedimiento en presencia de la fiscal Josseline Purizaca y otros funcionarios los ministros del Interior y Justicia, junto a autoridades sanitarias y fiscalía. El cuerpo de Abimael Guzmán fue retirado de la congeladora de la morgue y colocado en una mesa de metal. Estaba envuelto en bolsas plásticas sellantes. Se realizó el deslacrado del cuerpo casi a la medianoche. El cadáver estaba desnudo y se podían percibir las huellas de la necropsia. Se tomaron huellas digitales, que fueron corroboradas con las que se tomaron en el levantamiento del cadáver del 11 de setiembre. El procedimiento lo dirigió Daniela Ramos, médico jefe de la Unidad Médico Legal del Callao. Para la prueba de ADN, y debido a que, por el tiempo transcurrido, la hemólisis (deterioro de glóbulos rojos) impidió que el procedimiento se realice con una prueba simple de sangre, se recogieron muestras de tejido en la nuca y la parte posterior de la pierna derecha. Poco después de las 2 de la mañana, el cuerpo fue otra vez envuelto e introducido en un ataúd de madera. Se firmó un acta de cumplimiento. El cadáver fue transportado al Hospital Naval (Av. Venezuela) en un vehículo policial, bajo fuerte resguardo. Entre las 3:08am y las 3:20, el cuerpo fue colocado en una mesa de madera, junto a un horno del crematorio. Se le realizó una última toma de huellas digitales. Los ministros presentes certificaron el resultado. Se firmó una nueva acta y, casi al mismo tiempo, se encendió el horno. El cuerpo ardió a 1.200 grados de temperatura durante tres horas. En el mismo contexto normativo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispuso la dispersión de los restos cremados en un lugar y momentos de naturaleza reservada con el apoyo del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior informó que en las actas no se indicará dónde fueron dejadas las cenizas tras la incineración del cuerpo. La información será catalogada como secreta y como información de inteligencia. Esto, para evitar posibles manifestaciones de los seguidores del grupo terrorista.