Gobierno: Santa Cruz supera registros históricos de producción de hidrocarburos líquidos y gas natural





24/09/2021 - 18:52:43

ABI.- El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó que en este año la producción de hidrocarburos líquidos en el departamento de Santa Cruz alcanzó los 14,24 mil barriles día (MBbld), mientras que la de gas natural se elevó a 16,37 millones de metros cúbicos día (MMmcd) al 31 de julio, cifras que superan todos los antecedentes históricos en la región. “Gracias al plan de reactivación del sector hidrocarburífero, que instruyó nuestro presidente Luis Arce Catacora, estamos obteniendo estos resultados con registros históricos de la producción fiscalizada de hidrocarburos líquidos y de gas”, mencionó el ministro. Según un reporte del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, este año el departamento cruceño superó el antecedente de mayor producción de líquidos que se registró en 2018, que fue de 13,18 MBbld; al igual que el de gas natural en 2017, de 15,87 MMmcd. “Estos incrementos se traducen en mayores ingresos por regalías para Santa Cruz y para esta gestión se tiene previsto que la renta petrolera sea cerca de 200 millones de dólares. Estos recursos permitirán a nuestras golpeadas instituciones, a nuestros golpeados municipios, contar con mayor presupuesto para su desarrollo económico”, expresó la autoridad. Además, como parte de la reactivación del sector de hidrocarburos, Molina señaló que para este año se tiene previsto iniciar la perforación del pozo Yarará-X2 con una inversión de $us 13,58 millones. En este pozo se calcula un recurso recuperable de 3,5 millones de barriles de petróleo (MMbbl) con una probabilidad de éxito geológico de 45%. Por otra parte, destacó que entre 2006 y 2019 se invirtieron $us 5.504 millones para obras de exploración, explotación, transporte, refinación, almacenaje, industrialización, comercialización y distribución de hidrocarburos, entre otras actividades en el departamento cruceño, con el cual la inversión promedio anual fue de $us 393,15 millones. Sin embargo, acotó el ministro, tras la ruptura de la democracia con el golpe de Estado entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, esas cifras decayeron sustancialmente a $us 111,88 millones debido a la paralización de proyectos que perjudicaron a la región. “En ese sentido, para reimpulsar el sector de hidrocarburos en esta región oriental el Ejecutivo invertirá 351 millones de dólares”, afirmó Molina. De esa inversión, $us 34,69 millones se destinarán para concretar 23.000 nuevas conexiones de gas domiciliario hasta diciembre, con lo que se ayuda a mejorar la calidad de vida de las familias cruceñas y se les permite ahorrar en el gasto por el consumo de este servicio básico. “Estos logros reflejan que las decisiones que estamos tomando han sido correctas y que benefician al pueblo boliviano, al sector productivo y a todos los bolivianos, porque estas actividades generan empleos directos e indirectos en las distintas cadenas del sector”, concluyó Molina.