Alcalde Arias plantea al Gobierno crear un fideicomiso especial para la compra de vacunas contra el coronavirus





21/06/2021 - 12:02:04

El alcalde Iván Arias anunció este lunes que planteará al Gobierno la creación de un “fideicomiso especial” que permita a los gobiernos subnacionales acceder a recursos para la compra de vacunas anticovid, debido a que los municipios no cuentan con los fondos suficientes para este propósito que significa salvar vidas. “El Gobierno nacional debería generar pronto un programa, un fideicomiso especial para este tema (compra de vacunas) y que nosotros vayamos pagando de a poco. En todo caso, vamos a plantear más adelante al presidente (Luis Arce) para que veamos (esta posibilidad); ahora estamos en un proceso de indagación silenciosa (para conseguir proveedor de vacunas), sin hacer mucho lío, porque hay muchas personas metidas en esto y mucho charlatán, ya nos ha pasado con el tema del oxígeno”, dijo en Panamericana el alcalde de La Paz. Ante las dificultades económicas que atraviesan los gobiernos municipales, Arias propuso al Gobierno crear un fondo de financiamiento que permita a las alcaldías comprometer recursos y comprar vacunas. “Sería un fideicomiso al que accederíamos y podríamos devolverlo en cómodas cuotas a cinco años”, precisó. Precisó que su gestión hará todo lo posible por destinar recursos de otras partidas presupuestarias para la compra de los inyectables, pero insistió que solicitará al jefe de Estado acceso a un crédito bajo la figura de fideicomiso. “Dado que la vida es primero, si tenemos que mover los recursos económicos de un asfaltado o construcción, lo haremos para destinarlos a la compra vacunas”, dijo. El alcalde de La Paz que está pronto a cumplir dos meses de gestión dijo que el Gobierno debió crear un fondo exclusivo para la compra de vacunas. “El Gobierno nacional debería destinar un recurso exclusivo para este tema, permitirnos acceder a un crédito que nos permita cubrir el tema porque no es moco de pavo lo que hay que pagar, es una buena cantidad y los municipios en este momento no están en condiciones. Por lo tanto, también le vamos a pedir al Gobierno que haga un fondo especial que permita pagar solo este tema de vacunas y que nosotros vayamos pagando de a poco, en varios años esta deuda”, reiteró. Mientras se consiga dinero para los inyectables, Arias anunció que su gestión trabaja de manera silenciosa en la búsqueda de proveedores serios a los que se pueda comprar vacunas. Recordó que habló con varios alcaldes de otras ciudades para unir esfuerzos con el propósito de comprar grandes cantidades que permitan masificar la vacunación. “Hemos optado por el camino silencioso, es más, con varios alcaldes dijimos no hagamos vuelo, no hagamos lío, trabajaremos en silencio y, por supuesto, que estamos trabajando, indagando, viendo los proveedores para el tema de las vacunas, porque ahora lo que hay que buscar es proveedores; el proveedor tiene que ser serio, no podemos pensar en intermediarios que nos vendan, en vez de vacuna, humo, como estaba ocurriendo con el tema del oxígeno”, dijo Arias. El burgomaestre recordó que son varios pasos los que se tienen que seguir para garantizar el proceso de vacunación. Primero se debe conseguir un proveedor, después unir esfuerzos entre las autoridades locales para comprar vacunas en grandes cantidades y, posteriormente, garantizar la cadena de frío cuando el producto esté en el país. “Puede llegar a Viru Viru, a Cochabamba o a El Alto y de ahí hasta los centros (de salud) ¿cómo garantizamos esa cadena de frío? y después todo el proceso de vacunación. En eso estamos y finalmente el volumen va a depender también del precio”, dijo Arias. El Gobierno autorizó el 11 de junio otorgar facilidades para la compra de vacunas. El Decreto Supremo No 4521, firmado por el presidente Arce el 16 de junio, establece “la garantía del proveedor de la cadena de frío para el traslado desde el laboratorio productor hasta el país” y pide “un informe que garantice el manejo de la cadena de frío al interior del país, de acuerdo a las especificaciones técnicas del tipo de vacuna”.