Alcaldía de La Paz prepara la concesión de una planta para la industrialización de la basura





20/06/2021 - 16:05:22

La Alcaldía de La Paz prepara la concesión de una planta para la industrialización de residuos sólidos que son generados en la urbe paceña y no se descarta que también sea procesada la basura de algunos municipios aledaños; la factoría no causará olores nauseabundos como un botadero o relleno sanitario, pues de la misma saldrán productos como el compost o materiales de construcción, entre muchos otros. “La Alcaldía quiere dar en concesión con inversión del proponente, es decir, que a la empresa privada que le interese poner su tecnología tiene que hacer toda la inversión. El municipio no tiene recursos ni va a tener recursos necesarios para emplazar”, informó el secretario municipal de Gestión Ambiental, José Carlos Campero. Adelantó que el 21 de julio se realizará un seminario internacional virtual en Estados Unidos, en el que al menos 25 empresas nacionales e internacionales harán conocer sus propuestas sobre la tecnología “que nos solucionaría el problema de la basura a la ciudad de La Paz”. "Nosotros le estamos haciendo llegar a todas estas empresas información básica de la caracterización de la basura en la ciudad de La Paz, de forma tal que con expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Banco de Desarrollo de América Latina -CAF y la Organización de Naciones Unidas (ONU), podamos tener una clara señal de cuáles son las tecnologías para tratar el tema de la basura en La Paz”, sostuvo el funcionario edil. La ciudad de La Paz genera alrededor de 700 toneladas de basura diaria, las que son enterradas en celdas preparadas en el actual relleno sanitario de Sak’a Churu, después que es recogida por la empresa La Paz Limpia. La futura planta industrial cerrará de manera definitiva los exbotaderos de Mallasa y Nuevo Jardín. Dijo que hasta el momento recibieron propuestas de 25 empresas para el tratamiento de los residuos sólidos y el tema es prioridad para la gestión del alcalde Iván Arias porque se trata de dar una solución definitiva hasta 2023. Campero considera que los actuales rellenos sanitarios son tecnología antigua que tiene impacto con el medioambiente.



“Nos hemos puesto el objetivo, ojalá lo podamos lograr. Tenemos confianza en eso, de que para el 2023 la ciudad de La Paz vaya a tener una solución definitiva para los próximos 20 o 30 años”, dijo Campero. Según el secretario de Gestión Ambiental, la empresa que gane la licitación y ponga en funcionamiento la planta de industrialización de la basura, recuperará su inversión, además de obtener ganancias, en un plazo de 15 a 30 años de concesión, según la magnitud del financiamiento que necesite la industria ya que hay la posibilidad de que reciba la basura de los municipios vecinos. Campero explicó que el lanzamiento de la concesión está previsto para fines de 2021 y el mismo se extenderá entre seis y nueve meses para proseguir con la adjudicación, y entre 12 y 16 meses tendrá el ganador para construir la planta, por lo que la previsión es tener en funcionamiento la factoría hasta el primer semestre de 2023. De acuerdo con la explicación de Campero, el 100% de la basura que se produce en el municipio paceño, será "reutilizado" por la industria, a través de un proceso de selección, para su comercialización. Dijo que “se puede vender plásticos, cartones, papel, metales ferrosos y no ferrosos. Incluso, con los residuos orgánicos se fabrica compost, una parte, y tierras negras para hacer bases de bacheos y construcción de nuevas vías”. “Todo se usa y eso es lo importante, que las 700 toneladas que entran cada día a los rellenos hoy dejen de entrar a los vertederos y se industrialicen. Esas setecientas toneladas de basura al día se procesarán e industrializarán, ya no tendremos que enterrar”, aseguró el funcionario municipal. Sobre la ubicación de los predios en los que funcionará la planta de industrialización, Campero aseguró que está en análisis porque se requiere al menos cuatro hectáreas con suelo relativamente plano. “La ciudadanía debe conocer que se trata de una industria que no producirá olores, donde no se verá la basura. Es como cualquier fábrica, una fábrica gigante que estará cerrada, con galpones gigantes en las que se procesará la basura. Esto no tendrá impacto para los vecinos, ni para los distritos, estará completamente cerrado con las medidas medioambientales", sostuvo Campero y estima que se podrá generar empleos para al menos 300 familias.seguró que ya se coordina con varias organizaciones internacionales de cooperación y a la vez se hacen estudios para detallar los parámetros de licitación y costo. “Ellos tienen que buscar financiamiento. Ellos ya conocen cómo es este negocio. Además, no vendrá ninguna empresa que no tenga experiencia. Por lo tanto, la mayor parte de las empresas que vengan a hacer sus propuestas a La Paz, serán empresas que tengan, al menos, dos décadas de experiencia realizando este tipo de tratamientos en otras ciudades”, remarcó la autoridad.