Keiko Fujimori: Queremos que se analice hasta la última acta electoral





20/06/2021 - 09:54:35

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió a las autoridades electorales revisar hasta la última acta electoral a fin de conocer la verdad. Durante su participación en un mitin en la alameda 28 de Julio, en el Cercado de Lima, insistió en la necesidad de hacer público el padrón electoral, en aras de la transparencia, publica Andina. “No nos vamos a rendir, no vamos a bajar los brazos hasta que se analice la última acta electoral (...). Estamos acá para pedir transparencia y defender la democracia”, expresó. Fujimori señaló que no deberían existir pretextos de índole administrativa para efectuar el análisis de cada uno de los pedidos de nulidad presentados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Queremos conocer la verdad, por eso pedimos que se analicen las actas y no pretextos. Señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, les pido, con todo respeto, analicen cada una de las solicitudes que el pueblo, los ciudadanos nos han hecho llegar por las irregularidades y manipulación de actas”, manifestó. Dijo que la lista de electores es pública. “Eso ha dicho el defensor del pueblo y tenemos el derecho de saber quiénes son los electores”, anotó. Además, solicitó no promover ni efectuar manifestaciones de protesta en los domicilios de las autoridades electorales y exhortó a sus simpatizantes a defender el voto con acciones pacíficas. Indicó que hoy hay incertidumbre, pero vendrán tiempos de unidad y crecimiento. “No queremos una lucha de clases ni comunismo, queremos democracia y un Perú unido”, refirió.